苹果智能家居中枢 HomeView 扬声器细节：桌面版低音表现优于壁挂版

IT之家 10 月 14 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 13 日）发布博文，报道称苹果首款智能家居中枢 HomeView 的桌面版和壁挂版存在扬声器差异，桌面版还额外配备向下发声低音单元和双力抵消被动辐射器，音效配置显著强于壁挂版。

根据苹果官网规格信息，桌面版和壁挂版 HomeView 均配备 2 个定制全频驱动单元，均支持空间音频，但桌面版额外搭载 1 个定制向下发声低音单元和 2 个双力抵消被动辐射器，可输出更深沉的低音和更清晰的高音。

IT之家注：向下发声低音单元是指朝设备底部或桌面方向发声的低音扬声器，可借助反射面增强低频扩散。而双力抵消被动辐射器不主动发声、但随低音振动增强低频表现的被动部件。双辐射器可抵消部分振动，帮助标准版 HomeView 输出更深沉的低音。

桌面版和壁挂版 HomeView 均搭载 A18 芯片，且内置传感器驱动计算音频（computational audio）技术，可在不同音量下持续优化响度与低音响应。

壁挂版 HomeView 同样配备 2 个定制驱动单元，并支持空间音频。其计算音频系统针对壁挂安装场景调校，可输出饱满、均衡的声音，但未配备低音单元和被动辐射器。