苹果首款智能家居中枢 HomeView 细节：同时显示九路监控、可当数码相框等

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 15 日）发布博文，在发布会现场深入体验 HomeView 后，分享了关于苹果首款智能家居中枢的更多实用细节，包括九路监控、共享相册等。

IT之家附上相关现场测试视频如下：

安防方面，HomeView 的“Home Camera”界面可同时显示最多 9 路实时摄像头画面，用户无需逐一切换，就能查看房间、门口或室外区域。

该媒体称在现场演示中，视频响应较快，也没有非常明显的延迟情况出现，不过实际家庭网络下的稳定性仍待验证。值得注意的是，尽管苹果新的 Home 系列配件普遍支持 Matter，不过智能家居安防摄像头暂时未采用 Matter 标准。苹果方面称，当前 Matter 相机规范在可靠性与安全性上仍有不足。

HomeView 也试图承担“数码相框”的角色。它不仅可展示个人照片库，还支持 iCloud 共享相册：家人可以持续从 iPhone 添加照片，长辈或祖父母无需手动传输，屏幕便会自动更新。此外，“Flow”界面会借助摄像头感知附近移动并改变动画，而灵感来自日晷的“Fade”界面则会随时间调整时钟数字的明暗。

在厨房场景中，用户可通过 Safari 或 Apple News 打开食谱，并以分步方式查看烹饪说明；Siri 支持语音跳转到下一步，食谱也可固定保存，方便日后调用。

安装方面，壁挂版可搭配售价 79.95 美元的 Schneider Home Power Mount AC Wired 配件，通过标准单联墙盒直接接入家庭电路，经 USB-C 持续供电，从而隐藏线缆，甚至安装在原有灯开关位置。但苹果提醒，既有开关线路不一定适合供电，且需处理原照明回路，建议由持证电工安装。