2026 珠海航展首批门票售罄，10 月 26 日再次开售

IT之家 10 月 19 日消息，第十六届中国航展（2026 珠海航展）门票于今日中午 12 时启动售卖，首批现已售罄。不过，小伙伴们也不要灰心，本次航展共设置 8 个售票日，每个售票日中午 12 时准时开票，下次开卖日期为 10 月 26 日。

IT之家附具体日期如下：

10 月 19 日（已售罄）

10 月 26 日

11 月 2 日

11 月 9 日

11 月 16 日

11 月 23 日

11 月 30 日

12 月 3 日

本届航展全部门票实行实名制线上购票，一人一票、单次当日入场有效，由大麦 App 独家代理销售，现场不设售票窗口。观众可凭二代身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国护照等有效证件实名购票入场。

今年航展打造珠海国际航展中心、莲洲无人装备展示区、高栏海上装备展示区“一展三区”全新格局，三大展区分时段开放，票价各有不同。

珠海国际航展中心公众日时间为 12 月 11 日至 13 日。票种包含：个人票 600 元，优惠票 400 元；地面装备动态演示区套票（个人票 + 动态演示门票）1000 元，地面装备动态演示区优惠套票 800 元；太空中心专属套票 2499 元。

莲洲无人装备展示区开放时间为 12 月 8 日至 10 日，单人门票售价 100 元，观众可提前探访前沿无人装备成果。

高栏海上装备展示区开放时段为 12 月 7 日至 11 日，展区免费向公众开放，采取线上预约制，预约方式后续将由官方发布。

第十六届中国航展（2026 珠海航展）将于 2026 年 12 月 7 日至 13 日在广东珠海举办。据介绍，本届航展不仅是一场世界级航空航天盛会，也是一场国际性航空航天及防务盛会，中国空军、海军多型新型装备将同台亮相，新质战斗力建设成果成体系呈现，充分展现人民军队开放自信、捍卫和平的良好形象。