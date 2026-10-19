两部门对盾构机等物项实施出口管制，商务部回应称依法依规、符合国际通行做法

IT之家 10 月 19 日消息，商务部、海关总署今日联合发布公告，对盾构机等物项实施出口管制、优化调整挖泥船相关物项出口管制措施。

据央视新闻报道，商务部新闻发言人回应称：根据《中华人民共和国出口管制法》等有关法律法规，10 月 19 日，商务部会同相关部门发布关于对盾构机等物项实施出口管制、优化调整挖泥船相关物项出口管制措施的公告，并于 11 月 18 日起正式实施。此前，我们已经向与中方建立了出口管制对话机制的有关国家和地区作了通报。

此次措施相关物项具有明显的军民两用属性，中国依法依规实施出口管制措施，符合国际通行做法，更好地维护了国家安全和利益，更好地履行了防扩散等国际义务。中国作为负责任大国，列管或优化调整相关管制措施，体现了坚定维护世界和平与地区稳定的一贯立场。中国政府愿与各国一道维护全球产供链稳定畅通，中方将依法依规对相关出口许可申请进行审查，对符合规定的申请，中方将予以批准。同时，中方愿通过双边出口管制对话交流机制，与相关方就出口管制政策和实践开展沟通对话，共同积极促进、便利合规贸易。

IT之家从公告获悉，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对下列物项实施出口管制：

一、掘进机相关物项

（一）2B906．全断面隧道掘进机。

a．土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机及其他类型盾构机（参考海关商品编号：8430313010）；

b．敞开式、单护盾、双护盾岩石隧道掘进机及其他类型岩石隧道掘进机（参考海关商品编号：8430313010）。

（二）2A906．专门设计用于 2B906 项所管制物项的零部件：

a．刀具刀盘（参考海关商品编号：8431499910）；

b．螺旋输送机（参考海关商品编号：8428310010）；

c．管片拼装机（参考海关商品编号：8479899959）；

d．主驱动系统及其他关键单元（参考海关商品编号：8431499910）。

（三）2E906．专门设计用于 2A906 或 2B906 项所管制物项的再制造技术。

二、步履式挖掘机相关物项

（一）2B904．具有以下任一特性的步履式挖掘机（参考海关商品编号：8429521920）：

a．跨越垂直障碍高度超过 1.2 m；

b．涉水深度超过 1.5 m；

c．跨越壕沟宽度超过 3 m；

d．步行爬坡度超过 40°。

技术说明：步履式挖掘机是指利用工作装置、支腿或车轮的复合动作，实现自行走，从而在全通用地形开展多功能挖掘的机械设备。

（二）2E904．专门设计用于 2B904 项所管制物项的液压系统电液比例控制技术。

三、高原型湿喷机相关物项

（一）2B903．用于海拔 3000 m 以上地区，具有以下所有特性的高原型湿喷机（参考海关商品编号：8479109010）：

a．发动机最大功率超过 75 kW，扭矩超过 680 N·m；

b．电机最大功率超过 55 kW；

c．泵送系统吸料效率高于 95%；

d．空压机排气量超过 15 m3/min；

e．在-20℃ 下可用于液压系统的低温液压油。

技术说明：高原型湿喷机是指在高原地区将搅拌好的物料（如混凝土等）输送到喷头处，并通过加风、加速凝剂，将物料喷射至作业面的设备。

（二）2A903．专门设计用于 2B903 项所管制物项的零部件：

a．发动机最大功率超过 75 kW，扭矩超过 680 N·m 的高原型发动机（参考海关商品编号：8408909240、8408909330）；

b．发动机辅助供氧装置（参考海关商品编号：8421399030）；

c．最大功率超过 55 kW 的高原型电机（参考海关商品编号：8501520020、8501530020）；

d．排气量超过 15 m3/min 的两级压缩空压机（参考海关商品编号：8414804110）；

e．高原型底盘（参考海关商品编号：8479909030）；

f．折叠臂（参考海关商品编号：8479909030）。

（三）2E903．专门设计用于 2B903 项所管制物项的液压和泵送技术。

出口经营者向与中国存在争议的敏感国家和地区出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》的相关规定向国务院商务主管部门申请许可，未经许可，不得向上述国家和地区出口。向全球其他国家和地区的出口，以登记填报信息方式获得出口凭证，出口经营者及最终用户须承诺，未经许可不得向与中国存在争议的国家和地区转移、提供原产于中国的上述物项。中国境外的组织和个人，未经许可，不得向与中国存在争议的敏感国家和地区转移、提供原产于中国的上述物项。

出口经营者应当对报关商品的真实性负责，加强出口物项识别，属于管制物项的，必须在报关单备注栏中注明“属于两用物项”并列明两用物项出口管制编码；不属于管制物项但参数、指标、性能等接近的，必须在报关单备注栏中注明“不属于管制物项”并填写具体参数、指标。对上述填报信息完整、准确、真实性存疑的，海关将依法质疑，质疑期间出口货物不予放行。

该公告自 2026 年 11 月 18 日起正式实施。

根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定优化调整挖泥船相关物项出口管制措施，对下列物项实施出口管制：

一、 8A901.f.1 ．挖泥船泥泵相关物项

（一）8A901.f.1.a．具有以下两种特性的挖泥船泥泵（参考海关商品编号：8413709120、8413709980）：

1．吸口内径大于等于 0.55 m；

2．泵最高转速小于等于 400 rpm（r/min）。

（二）8A901.f.1.b．专门设计用于 8A901.f.1.a 项所管制物项的关键零部件：

1．泵壳内径大于等于 1.3 m 的挖泥船泥泵泵壳，包括内、外泵壳（参考海关商品编号：8413910010）；

2．叶轮直径大于等于 1.3 m 的挖泥船泥泵叶轮（参考海关商品编号：8413910010）。

技术说明：“吸口”是指泥泵在工作过程中流体或者介质的进入口。“泵壳内径”是指泵壳内孔直径。“叶轮直径”是指叶轮叶墙的外圈直径。

二、 8A901.f.2 ．挖泥船耙头

用于耙吸式挖泥船, 吸管直径大于等于 0.55 m 的耙头（参考海关商品编号：8479109010）。

技术说明：“吸管直径”是指耙头排出口的内孔直径。

三、 8A901.f.3 ．挖泥船绞刀

用于绞吸式挖泥船，刀圈外径大于等于 2.1 m 的绞刀（参考海关商品编号：8479109010）。

技术说明：“刀圈外径”是指绞刀头底座的外圈直径。