IT之家 10 月 16 日消息，根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国技术进出口管理条例》，商务部、科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，增列部分人工智能、生物医药、光伏技术。经批准，现向社会公开征求意见，并同步对相关技术实施出口前登记管理。

此次公开征求意见涉及人工智能、生物医药、光伏三个领域 40 项技术。人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关 23 项技术；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。生物医药领域包括细胞和基因治疗、小核酸药、病原微生物相关 5 项技术；对不涉及所有权转让的对外授权模式，适用自动许可等便利措施。光伏领域包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关 12 项技术；技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备。

IT之家注意到，公众可在 2026 年 10 月 16 日-11 月 15 日期间，通过以下途径，就新增技术范围、指标、管控政策、便利措施等提出意见：