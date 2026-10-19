Arena 公布 2026 年第 42 周 AI 大模型周榜：国产模型多领域站稳中上游， kimi-k3-max 杀入代码榜前十

IT之家 10 月 19 日消息，Arena（arena.ai）平台发布 2026 年第 42 周（ 2026-10-12 ~ 2026-10-18 ）AI 大模型盲测排名，本期头部格局整体稳定，国产模型在多个细分榜单保持稳定中上游位置，其中 kimi-k3-max 首次稳定在代码榜前十，mimo-v2.6-pro 首次进入前端开发榜前 20，整体表现可圈可点。本期共有三款新模型正式入榜，分别是 gemini-3.5-flash-medium、 mimo-v2.6-pro 以及 flux-2-flex。
IT之家注：本榜单基于 Arena（arena.ai）平台匿名盲测投票，通过 ELO（智能体榜为百分比信号）计算排名，反映用户主观偏好而非绝对能力测试；不同分榜相互独立，不宜跨榜比较，分差在误差范围内均视为并列，新模型也需积累一定投票量后才会正式入榜。
综合榜
本期综合榜头部排名保持稳定，gemini-4-argon-high 以 1525 分蝉联榜首，claude-opus-5.5-high 以 1507 分位列第二，claude-opus-4-6-high 和 claude-fable-5-high 同以 1504 分并列第三，分差均在 30 分以内，在误差范围内视为接近竞争。头部前 10 名分数均在 1494 分以上，竞争依旧胶着。本周新入榜模型为 gemini-3.5-flash-medium，直接冲进前 30，位列第 30，ELO 得分 1476 分，表现不俗。
国产模型整体处于中上游位置，梯队相对稳定：
月之暗面 kimi-k3-max 排名最高，位列第 16 名，ELO 1488 分，排名持平；
阿里 qwen3.8-max 位列第 22 名，ELO 1483 分，排名持平；
小米 mimo-v2.6-pro 位列第 26 名，ELO 1480 分，排名持平；
智谱 glm-5.3-max 位列第 27 名，ELO 1478 分，排名持平。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gemini-4-argon-high
|1525 ±9
|4892
|$2 / $10
|1M
|2
|-
|claude-opus-5.5-high
|Anthropic
|1507 ±8
|6272
|$4 / $20
|1M
|3
|-
|claude-opus-4-6-high
|Anthropic
|1504 ±3
|79415
|$5 / $25
|1M
|4
|-
|claude-fable-5-high
|Anthropic
|1504 ±4
|40026
|$10 / $50
|1M
|5
|-
|claude-opus-4-7-high
|Anthropic
|1501 ±4
|65192
|$5 / $25
|1M
|6
|-
|claude-fable-5.1-max
|Anthropic
|1501 ±6
|13063
|$10 / $50
|1M
|7
|-
|claude-opus-4-6
|Anthropic
|1498 ±3
|84095
|$5 / $25
|1M
|8
|-
|gemini-3.8-flash-high
|1497 ±5
|31437
|$0.75 / $3.75
|1.05M
|9
|-
|muse-spark-1.3-max
|Meta
|1494 ±6
|14694
|$1.25 / $4.25
|1M
|10
|-
|claude-opus-4-7
|Anthropic
|1494 ±4
|66315
|$5 / $25
|1M
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|16
|-
|kimi-k3-max
|Moonshot
|1488 ±5
|30351
|N/A
|N/A
|22
|-
|qwen3.8-max
|Alibaba
|1483 ±5
|25378
|$2 / $6
|1M
|26
|-
|mimo-v2.6-pro
|Xiaomi
|1480 ±9
|4069
|$0.44 / $0.87
|1.05M
|27
|-
|glm-5.3-max
|Z.ai
|1478 ±5
|20049
|$1.4 / $4.4
|1.05M
代码榜
代码榜头部格局依旧稳定，gemini-4-argon-high 以 1562 分继续领跑，claude-fable-5-high 以 1551 分位列第二，claude-opus-4-7-high、 claude-opus-4-6-high、 claude-opus-5.5-high 同以 1550 分并列第三，前三名中除 gemini-4-argon-high 外均为 Anthropic 模型，头部依旧被海外厂商占据。本周核心看点是国产 kimi-k3-max 稳定保持在第十名，ELO 1540 分，成为国产模型在代码榜的最高排名，小米 mimo-v2.6-pro 紧随其后位列第十一，ELO 1539 分，表现亮眼。
国产模型已有多款进入代码榜前 30，具体排名如下：
月之暗面 kimi-k3-max 排名第 10，ELO 1540 分，排名持平；
小米 mimo-v2.6-pro 排名第 11，ELO 1539 分，排名持平；
深度求索 deepseek-v4.1-flash-max 排名第 26，ELO 1528 分，排名持平；
智谱 glm-5.3-flash 排名第 27，ELO 1525 分，排名持平；
阿里 qwen3.7-max-preview 排名第 28，ELO 1524 分，排名持平；
阿里 qwen3.8-max 排名第 29，ELO 1524 分，排名持平。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gemini-4-argon-high
|1562 ±17
|1233
|$2 / $10
|1M
|2
|-
|claude-fable-5-high
|Anthropic
|1551 ±7
|10404
|$10 / $50
|1M
|3
|-
|claude-opus-4-7-high
|Anthropic
|1550 ±6
|18591
|$5 / $25
|1M
|4
|-
|claude-opus-4-6-high
|Anthropic
|1550 ±6
|20617
|$5 / $25
|1M
|5
|-
|claude-opus-5.5-high
|Anthropic
|1550 ±16
|1444
|$4 / $20
|1M
|6
|-
|claude-opus-4-6
|Anthropic
|1548 ±5
|23351
|$5 / $25
|1M
|7
|-
|claude-opus-4-7
|Anthropic
|1546 ±6
|18816
|$5 / $25
|1M
|8
|-
|gpt-6.1-sol-max
|OpenAI
|1545 ±20
|911
|$2 / $10
|1.05M
|9
|-
|gpt-6-astra-max
|OpenAI
|1542 ±12
|2424
|N/A
|N/A
|10
|-
|kimi-k3-max
|Moonshot
|1540 ±7
|7775
|N/A
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|11
|-
|mimo-v2.6-pro
|Xiaomi
|1539 ±18
|1107
|$0.44 / $0.87
|1.05M
|26
|-
|deepseek-v4.1-flash-max
|DeepSeek
|1528 ±11
|3026
|$0.3 / $1.2
|1M
|27
|-
|glm-5.3-flash
|Z.ai
|1525 ±8
|7267
|$0.06 / $0.2
|1.05M
|28
|-
|qwen3.7-max-preview
|Alibaba
|1524 ±18
|1165
|$1.48 / $4.43
|1M
|29
|-
|qwen3.8-max
|Alibaba
|1524 ±8
|7077
|$2 / $6
|1M
前端开发榜
前端开发榜头部格局稳定，claude-opus-5.5-max 以 1813 分稳居榜首，gpt-6-astra-max 以 1786 分位列第二，claude-sonnet-5.5-xhigh 以 1774 分位列第三。本周新入榜模型包括 mimo-v2.6-pro 和 claude-haiku-5.5-high，其中小米 mimo-v2.6-pro 首次入榜即位列第 19，ELO 1629 分，成功杀入前 20，延续了其在代码领域的良好表现。
国产模型在前端开发榜占据多个中上游位置，具体如下：
阿里 qwen3.8-max-0902 位列第 10，ELO 1674 分，排名持平；
阿里 qwen3.8-max 位列第 11，ELO 1672 分，排名持平；
月之暗面 kimi-k3-max 位列第 14，ELO 1654 分，排名持平；
小米 mimo-v2.6-flash 位列第 16，ELO 1637 分，排名持平；
阿里 qwen3.8-flash-next 位列第 17，ELO 1633 分，排名持平；
腾讯 hy4-preview 位列第 18，ELO 1632 分，排名持平；
小米 mimo-v2.6-pro 新入榜位列第 19，ELO 1629 分；
智谱 glm-5.3-max 位列第 22，ELO 1622 分，排名持平。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|claude-opus-5.5-max
|Anthropic
|1813 ±15
|2294
|$4 / $20
|1M
|2
|-
|gpt-6-astra-max
|OpenAI
|1786 ±11
|5189
|$10 / $50
|1.05M
|3
|-
|claude-sonnet-5.5-xhigh
|Anthropic
|1774 ±15
|2323
|$2 / $10
|1M
|4
|-
|gpt-6.1-sol-max
|OpenAI
|1755 ±15
|2102
|$2 / $10
|1.05M
|5
|-
|claude-fable-5.1-max
|Anthropic
|1744 ±9
|6663
|$10 / $50
|1M
|6
|-
|claude-sonnet-5.5-high
|Anthropic
|1715 ±11
|3984
|$2 / $10
|1M
|7
|-
|claude-opus-5-max
|Anthropic
|1691 ±6
|17320
|$5 / $25
|1M
|8
|-
|gpt-6-sol-max
|OpenAI
|1688 ±12
|3407
|$2 / $10
|1.05M
|9
|-
|gemini-4-argon-high
|1678 ±15
|1771
|$2 / $10
|1M
|10
|-
|qwen3.8-max-0902
|Alibaba
|1674 ±8
|11182
|$2 / $6
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|11
|-
|qwen3.8-max
|Alibaba
|1672 ±12
|3446
|$2 / $6
|1M
|14
|-
|kimi-k3-max
|Moonshot
|1654 ±6
|17412
|$3 / $15
|1.05M
|16
|-
|mimo-v2.6-flash
|Xiaomi
|1637 ±10
|4058
|$0.14 / $0.28
|1.05M
|17
|-
|qwen3.8-flash-next
|Alibaba
|1633 ±8
|6932
|$0.16 / $0.47
|1M
|18
|-
|hy4-preview
|Tencent
|1632 ±10
|4792
|$0.75 / $2.25
|1.05M
|19
|新上榜
|mimo-v2.6-pro
|Xiaomi
|1629 ±11
|3649
|$0.44 / $0.87
|1.05M
|22
|-
|glm-5.3-max
|Z.ai
|1622 ±8
|8382
|$1.4 / $4.4
|1.05M
|23
|-
|deepseek-v4.1-flash-max
|DeepSeek
|1619 ±11
|3542
|$0.3 / $1.2
|1M
|26
|-
|glm-5.3-flash
|Z.ai
|1609 ±7
|13697
|$0.06 / $0.2
|1.05M
|27
|-
|glm-5.2-max
|Z.ai
|1603 ±6
|15351
|$1.4 / $4.4
|1M
智能体榜
智能体榜采用百分比信号评分体系，本周 Claude Opus 5.5 (Max) 以 15.53% 的净提升度蝉联榜首，GPT 6 Astra (Max) 排名上升一位至第二，净提升度 13.09%，Claude Fable 5.1 (Max) 位列第三，净提升度 12.66%，头部依旧被海外模型占据。在指标方面，Claude Opus 5.5 (Max) 工具幻觉率仅 0.37%，为头部最低，表现出色。国产模型整体处于中上游梯队，已有多款进入前 30。
国产模型在智能体榜具体表现如下：
深度求索 Deepseek V4.1 Flash (Max) 排名第 15，净提升度 3.80%，任务确认成功率 7.44%，较上周上升 2 位；
月之暗面 Kimi K3 (Max) 排名第 16，净提升度 3.78%，任务确认成功率 6.46%，较上周上升 2 位；
腾讯 Hy4 preview 排名第 17，净提升度 3.61%，任务确认成功率 5.96%，较上周上升 2 位；
小米 MiMo V2.6 Pro 排名第 18，净提升度 3.52%，任务确认成功率 8.03%，较上周上升 2 位；
智谱 GLM 5.2 (Max) 排名第 19，净提升度 3.19%，任务确认成功率 4.11%，较上周上升 2 位；
阿里 Qwen3.8 Max 排名第 22，净提升度 2.35%，任务确认成功率 5.09%，较上周上升 2 位；
智谱 GLM 5.3 (Max) 排名第 23，净提升度 2.15%，任务确认成功率 4.78%，较上周上升 2 位。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|净提升度 (±CI)
|任务确认成功率
|好评 / 差评比
|可控性
|1
|-
|Claude Opus 5.5 (Max)
|Anthropic
|15.53% ±4.63%
|17.29% ±6.02%
|36.78% ±20.55%
|8.2% ±4.06%
|2
|↑ 1
|GPT 6 Astra (Max)
|OpenAI
|13.09% ±2.37%
|12.13% ±3.88%
|38.54% ±9.96%
|8.85% ±2.5%
|3
|↑ 1
|Claude Fable 5.1 (Max)
|Anthropic
|12.66% ±2.05%
|16.19% ±2.96%
|26.22% ±7.98%
|8.84% ±3.12%
|4
|↑ 1
|Claude Sonnet 5.5 (Max)
|Anthropic
|11.95% ±3.31%
|15.83% ±5.06%
|23.37% ±14.09%
|5.1% ±3.33%
|5
|↑ 1
|GPT 6.1 Sol (Max)
|OpenAI
|11.72% ±3.05%
|14.74% ±4.18%
|30.32% ±12.99%
|8.52% ±3.07%
|6
|↑ 1
|GPT 6 Sol (Max)
|OpenAI
|9.92% ±2.38%
|6.97% ±4.34%
|23.55% ±9.64%
|11.92% ±2.02%
|7
|↑ 1
|Gemini 4 Argon (High)
|9.26% ±2.36%
|15.64% ±3.26%
|40.6% ±9.56%
|11.64% ±2.1%
|8
|↑ 1
|Claude Fable 5 (High)
|Anthropic
|8.94% ±1.27%
|5.79% ±2.6%
|19.34% ±4.8%
|9.49% ±1.39%
|9
|↑ 1
|Claude Opus 5 (Max)
|Anthropic
|8.12% ±1.47%
|10.42% ±3.1%
|11.86% ±5.46%
|4.22% ±2.01%
|10
|↑ 2
|Claude Opus 4.8 (High)
|Anthropic
|7.13% ±1.37%
|4.68% ±2.75%
|15.14% ±5.03%
|8.41% ±1.6%
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|15
|↑ 2
|Deepseek V4.1 Flash (Max)
|DeepSeek
|3.8% ±0.39%
|7.44% ±0.86%
|2.44% ±1.45%
|0.87% ±0.54%
|16
|↑ 2
|Kimi K3 (Max)
|Moonshot
|3.78% ±0.59%
|6.46% ±1.32%
|6.44% ±2.05%
|1.14% ±0.86%
|17
|↑ 2
|Hy4 preview
|Tencent
|3.61% ±0.7%
|5.96% ±1.48%
|5.18% ±2.59%
|0.32% ±0.92%
|18
|↑ 2
|MiMo V2.6 Pro
|Xiaomi
|3.52% ±1.92%
|8.03% ±3.88%
|8.16% ±7.31%
|0.56% ±2.45%
|19
|↑ 2
|GLM 5.2 (Max)
|Z.ai
|3.19% ±0.73%
|4.11% ±1.58%
|8.94% ±2.61%
|1.72% ±0.96%
|22
|↑ 2
|Qwen3.8 Max
|Alibaba
|2.35% ±0.59%
|5.09% ±1.32%
|2.95% ±2.13%
|1.81% ±0.82%
|23
|↑ 2
|GLM 5.3 (Max)
|Z.ai
|2.15% ±0.72%
|4.78% ±1.62%
|5.12% ±2.48%
|0.44% ±1.08%
|25
|↑ 2
|DeepSeek V4 Pro (High) (0813)
|DeepSeek
|1.34% ±1.66%
|2% ±4.01%
|1.86% ±5.99%
|2.12% ±2.2%
AI 生图榜
AI 生图榜头部格局稳定，gpt-image-2.5-sunburst 以 1425 分蝉联榜首，gpt-image-2.5-flare 以 1398 分位列第二，gpt-image-2 (medium) 以 1383 分位列第三，前三名均为 OpenAI 模型。本周新入榜模型为 flux-2-flex，首次入榜即位列第 30，ELO 得分 1157 分。国产模型在该榜表现稳定，字节跳动 seedream-5.0-pro 和阿里 qwen-image-3.0-pro 同以 1255 分并列第 12、13 名，均进入前 15，处于中上游位置。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gpt-image-2.5-sunburst
|OpenAI
|1425 ±7
|17752
|N/A
|N/A
|2
|-
|gpt-image-2.5-flare
|OpenAI
|1398 ±7
|16889
|N/A
|N/A
|3
|-
|gpt-image-2 (medium)
|OpenAI
|1383 ±4
|93334
|$8 / $30
|N/A
|4
|-
|grok-imagine-image-2.0
(canvas)
|SpaceXAI
|1334 ±12
|3113
|N/A
|N/A
|5
|-
|mai-image-2.6
|Microsoft AI
|1332 ±5
|25091
|N/A
|N/A
|6
|-
|gemini-nano-banana-2.1
|1328 ±9
|5310
|$1.5 / $7.5
|65.5K
|7
|-
|reve-2.1
|Reve
|1302 ±8
|8249
|N/A
|N/A
|8
|-
|grok-imagine-image-2.0
(20260801)
|SpaceXAI
|1294 ±6
|14483
|N/A
|N/A
|9
|-
|muse-image
|Meta
|1274 ±5
|42262
|N/A
|N/A
|10
|-
|reve-2.0
|Reve
|1269 ±6
|15773
|N/A
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|12
|-
|seedream-5.0-pro
|Bytedance
|1255 ±4
|94181
|N/A
|N/A
|13
|-
|qwen-image-3.0-pro
|Alibaba
|1255 ±6
|11440
|N/A
|N/A
|19
|-
|qwen-image-2.1
|Alibaba
|1223 ±7
|11441
|N/A
|N/A
|21
|-
|qwen-image-2.0-pro-2026-06-22
|Alibaba
|1192 ±6
|13096
|N/A
|N/A
AI 视频榜
AI 视频榜头部依旧由谷歌模型占据，gemini-omni-1.1-flash 以 1516 分位列第一，gemini-omni-flash 以 1513 分位列第二，flux-3-video 以 1493 分位列第三。国产模型表现突出，前五名中占据两席，字节跳动 dreamina-seedance-2.0-720p 位列第五，ELO 1479 分，阿里 wan3.0 紧随其后位列第六，ELO 1476 分，前 10 名中共有四款国产模型，整体实力不容小觑。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gemini-omni-1.1-flash
|1516 ±15
|1784
|$1.5 / $9
|N/A
|2
|-
|gemini-omni-flash
|1513 ±9
|26576
|N/A
|N/A
|3
|-
|flux-3-video
|Black Forest Labs
|1493 ±17
|1302
|N/A
|N/A
|4
|-
|grok-imagine-video-1.5-agent
|SpaceXAI
|1492 ±18
|1218
|N/A
|N/A
|5
|-
|dreamina-seedance-2.0-720p
|Bytedance
|1479 ±8
|56318
|N/A
|N/A
|6
|-
|wan3.0
|Alibaba
|1476 ±13
|2598
|N/A
|N/A
|7
|-
|dreamina-seedance-2.5-720p
|Bytedance
|1474 ±9
|8001
|N/A
|N/A
|8
|-
|minimax-h3
|MiniMax
|1460 ±9
|11417
|N/A
|N/A
|9
|-
|muse-video
|Meta
|1456 ±15
|2188
|N/A
|N/A
|10
|-
|happyhorse-1.0
|Alibaba-ATH
|1427 ±13
|22264
|N/A
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|20
|-
|wan2.7-t2v
|Alibaba
|1337 ±7
|27626
|N/A
|N/A
|21
|-
|wan2.6-t2v
|Alibaba
|1327 ±7
|54050
|N/A
|N/A
|22
|-
|seedance-v1.5-pro
|Bytedance
|1256 ±7
|76171
|N/A
|N/A
|25
|-
|wan2.5-t2v-preview
|Alibaba
|1245 ±9
|36378
|N/A
|N/A
本周 Arena AI 大模型周榜整体头部格局变化不大，海外模型依旧占据榜首位置，但国产模型在多个细分榜单已经稳定站稳中上游，kimi-k3-max 在代码榜进入前十，mimo-v2.6-pro 在前端开发榜和智能体榜均有亮眼表现，字节跳动、阿里的国产模型在 AI 生图、AI 视频领域也保持了前五、前十的好成绩。后续我们将持续关注国产大模型的进展，带来最新排名变化。