Arena 公布新一轮 AI 大模型周榜：Claude Opus 5.5 Max 首登智能体榜首，国产多模型稳定中上游

IT之家 10 月 12 日消息，Arena（arena.ai）平台发布 2026 年第 41 周 AI 大模型排行榜，覆盖时间为 2026-10-05 ~ 2026-10-11。本期榜单中，Anthropic 全新 Claude Opus 5.5 Max 首次入榜智能体榜即夺得第一；国产模型 kimi-k3-max 稳居综合榜前 20，qwen3.8-max 等多款国产模型保持稳定排名，整体处于中上游梯队。
IT之家注：本榜单基于 Arena（arena.ai）平台匿名盲测投票，通过 ELO（智能体榜为百分比信号）计算排名，反映用户主观偏好而非绝对能力测试；不同分榜相互独立，不宜跨榜比较，分差在误差范围内均视为并列，新模型也需积累一定投票量后才会正式入榜。
综合榜
本周综合榜头部格局相对稳定，gemini-4-argon-high 继续占据榜首位置，ELO 分数保持 1525 分。Anthropic 多款模型占据前四席位，claude-opus-5.5-high 上升 2 位至第二，ELO 分数 1507 分，与榜首仍有差距，但分差在 30 分范围内，与第三名 claude-opus-4-6-high 视为误差范围内接近。本期新增 gpt-5.5 和 gemini-3.5-flash-medium 两款模型，分别排名第 29 和第 30 位，ELO 分数分别为 1477 和 1476 分。
国产模型整体处于中上游位置，梯队相对稳定：
月之暗面 kimi-k3-max 排名最高，位列第 16 名，ELO 1488 分，排名持平；
阿里 qwen3.8-max 位列第 22 名，ELO 1483 分，较上周上升 1 位；
小米 mimo-v2.6-pro 位列第 26 名，ELO 1480 分，排名持平；
智谱 glm-5.3-max 位列第 27 名，ELO 1478 分，排名持平。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gemini-4-argon-high
|1525 ±9
|4892
|$2 / $10
|1M
|2
|↑ 2
|claude-opus-5.5-high
|Anthropic
|1507 ±8
|6272
|$4 / $20
|1M
|3
|↓ 1
|claude-opus-4-6-high
|Anthropic
|1504 ±3
|79415
|$5 / $25
|1M
|4
|↓ 1
|claude-fable-5-high
|Anthropic
|1504 ±4
|40026
|$10 / $50
|1M
|5
|-
|claude-opus-4-7-high
|Anthropic
|1501 ±4
|65192
|$5 / $25
|1M
|6
|-
|claude-fable-5.1-max
|Anthropic
|1501 ±6
|13063
|$10 / $50
|1M
|7
|-
|claude-opus-4-6
|Anthropic
|1498 ±3
|84095
|$5 / $25
|1M
|8
|-
|gemini-3.8-flash-high
|1497 ±5
|31437
|$0.75 / $3.75
|1.05M
|9
|-
|muse-spark-1.3-max
|Meta
|1494 ±6
|14694
|$1.25 / $4.25
|1M
|10
|-
|claude-opus-4-7
|Anthropic
|1494 ±4
|66315
|$5 / $25
|1M
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|16
|-
|kimi-k3-max
|Moonshot
|1488 ±5
|30351
|N/A
|N/A
|22
|↑ 1
|qwen3.8-max
|Alibaba
|1483 ±5
|25378
|$2 / $6
|1M
|26
|-
|mimo-v2.6-pro
|Xiaomi
|1480 ±9
|4069
|$0.44 / $0.87
|1.05M
|27
|-
|glm-5.3-max
|Z.ai
|1478 ±5
|20049
|$1.4 / $4.4
|1.05M
代码榜
本周代码榜 gemini-4-argon-high 继续稳坐榜首，ELO 分数微涨 2 分至 1562 分。Anthropic 模型排名变动显著，claude-opus-5.5-high 大幅上升 7 位，冲进前五，ELO 分数达到 1550 分，与第二名 claude-fable-5-high（ 1551 分）仅 1 分差距，视为统计并列。智谱 glm-5.3-flash 上升 2 位至第 27 名，ELO 1525 分，成为国产模型中排名最高者。本期新增 claude-opus-4-5-20251101 模型，首秀排名第 30 位，ELO 1523 分。
国产模型在代码榜具体表现如下：
月之暗面 kimi-k3-max 位列第 10 名，ELO 1540 分，较上周下降 1 位；
小米 mimo-v2.6-pro 位列第 11 名，ELO 1539 分，较上周下降 1 位；
深度求索 deepseek-v4.1-flash-max 位列第 26 名，ELO 1528 分，排名持平；
智谱 glm-5.3-flash 位列第 27 名，ELO 1525 分，较上周上升 2 位；
阿里 qwen3.8-max 位列第 29 名，ELO 1524 分，较上周下降 1 位。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gemini-4-argon-high
|1562 ±17
|1233
|$2 / $10
|1M
|2
|-
|claude-fable-5-high
|Anthropic
|1551 ±7
|10404
|$10 / $50
|1M
|3
|↑ 1
|claude-opus-4-7-high
|Anthropic
|1550 ±6
|18591
|$5 / $25
|1M
|4
|↓ 1
|claude-opus-4-6-high
|Anthropic
|1550 ±6
|20617
|$5 / $25
|1M
|5
|↑ 7
|claude-opus-5.5-high
|Anthropic
|1550 ±16
|1444
|$4 / $20
|1M
|6
|↓ 1
|claude-opus-4-6
|Anthropic
|1548 ±5
|23351
|$5 / $25
|1M
|7
|↓ 1
|claude-opus-4-7
|Anthropic
|1546 ±6
|18816
|$5 / $25
|1M
|8
|-
|gpt-6.1-sol-max
|OpenAI
|1545 ±20
|911
|$2 / $10
|1.05M
|9
|↓ 2
|gpt-6-astra-max
|OpenAI
|1542 ±12
|2424
|N/A
|N/A
|10
|↓ 1
|kimi-k3-max
|Moonshot
|1540 ±7
|7775
|N/A
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|11
|↓ 1
|mimo-v2.6-pro
|Xiaomi
|1539 ±18
|1107
|$0.44 / $0.87
|1.05M
|26
|-
|deepseek-v4.1-flash-max
|DeepSeek
|1528 ±11
|3026
|$0.3 / $1.2
|1M
|27
|↑ 2
|glm-5.3-flash
|Z.ai
|1525 ±8
|7267
|$0.06 / $0.2
|1.05M
|28
|↓ 1
|qwen3.7-max-preview
|Alibaba
|1524 ±18
|1165
|$1.48 / $4.43
|1M
|29
|↓ 1
|qwen3.8-max
|Alibaba
|1524 ±8
|7077
|$2 / $6
|1M
前端开发榜
前端开发榜头部格局稳定，claude-opus-5.5-max 继续排名第一，ELO 1813 分，领先优势明显。国产模型中，小米 mimo-v2.6-flash 本周新入榜，排名第 16 位，ELO 1637 分； mimo-v2.6-pro 则上升 5 位至第 19 名，ELO 1629 分，表现亮眼。阿里 qwen3.8-max-0902 上升 1 位至第 10，qwen3.8-max 位列第 11，两款模型均进入前 15，显示国产前端开发能力持续进步。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|claude-opus-5.5-max
|Anthropic
|1813 ±15
|2294
|$4 / $20
|1M
|2
|-
|gpt-6-astra-max
|OpenAI
|1786 ±11
|5189
|$10 / $50
|1.05M
|3
|-
|claude-sonnet-5.5-xhigh
|Anthropic
|1774 ±15
|2323
|$2 / $10
|1M
|4
|-
|gpt-6.1-sol-max
|OpenAI
|1755 ±15
|2102
|$2 / $10
|1.05M
|5
|-
|claude-fable-5.1-max
|Anthropic
|1744 ±9
|6663
|$10 / $50
|1M
|6
|-
|claude-sonnet-5.5-high
|Anthropic
|1715 ±11
|3984
|$2 / $10
|1M
|7
|-
|claude-opus-5-max
|Anthropic
|1691 ±6
|17320
|$5 / $25
|1M
|8
|-
|gpt-6-sol-max
|OpenAI
|1688 ±12
|3407
|$2 / $10
|1.05M
|9
|-
|gemini-4-argon-high
|1678 ±15
|1771
|$2 / $10
|1M
|10
|↑ 1
|qwen3.8-max-0902
|Alibaba
|1674 ±8
|11182
|$2 / $6
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|11
|↓ 1
|qwen3.8-max
|Alibaba
|1672 ±12
|3446
|$2 / $6
|1M
|14
|↓ 1
|kimi-k3-max
|Moonshot
|1654 ±6
|17412
|$3 / $15
|1.05M
|16
|新上榜
|mimo-v2.6-flash
|Xiaomi
|1637 ±10
|4058
|$0.14 / $0.28
|1.05M
|17
|↓ 1
|qwen3.8-flash-next
|Alibaba
|1633 ±8
|6932
|$0.16 / $0.47
|1M
|18
|↓ 1
|hy4-preview
|Tencent
|1632 ±10
|4792
|$0.83 / $2.5
|1.05M
|22
|↓ 2
|glm-5.3-max
|Z.ai
|1622 ±8
|8382
|$1.4 / $4.4
|1.05M
|23
|↓ 2
|deepseek-v4.1-flash-max
|DeepSeek
|1619 ±11
|3542
|$0.3 / $1.2
|1M
|26
|↓ 1
|glm-5.3-flash
|Z.ai
|1609 ±7
|13697
|$0.06 / $0.2
|1.05M
|27
|↓ 1
|glm-5.2-max
|Z.ai
|1603 ±6
|15351
|$1.4 / $4.4
|1M
|28
|-
|qwen3.8-27b
|Alibaba
|1593 ±7
|13777
|$0.4 / $3
|N/A
智能体榜
智能体榜本期迎来重磅变化，Anthropic Claude Opus 5.5 (Max) 新入榜即凭借 15.53% 的净提升度登顶榜首，任务确认成功率达到 17.29%，工具幻觉率仅 0.37%，各项信号表现均处于头部水平。Claude Opus 5.5 (High) 守住第二位置，净提升度 14.33%，GPT 6 Astra (Max) 上升 1 位至第三。Gemini 4 Argon (High) 上升 2 位至第八，其工具幻觉率仅 0.18%，是当前头部模型中工具幻觉率最低的模型。
国产模型在智能体榜整体处于第二梯队，具体表现：
深度求索 Deepseek V4.1 Flash (Max) 排名第 17，净提升度 3.80%，任务确认成功率 7.44%，排名持平；
月之暗面 Kimi K3 (Max) 排名第 18，净提升度 3.78%，任务确认成功率 6.46%，较上周下降 4 位；
腾讯 Hy4 preview 排名第 19，净提升度 3.61%，任务确认成功率 5.96%，排名持平；
小米 MiMo V2.6 Pro 排名第 20，净提升度 3.52%，任务确认成功率 8.03%，较上周上升 1 位；
阿里 Qwen3.8 Max 排名第 24，净提升度 2.35%，任务确认成功率 5.09%，较上周下降 1 位。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|净提升度 (±CI)
|任务确认成功率
|好评 / 差评比
|可控性
|1
|新上榜
|Claude Opus 5.5 (Max)
|Anthropic
|15.53% ±4.63%
|17.29% ±6.02%
|36.78% ±20.55%
|8.2% ±4.06%
|2
|-
|Claude Opus 5.5 (High)
|Anthropic
|14.33% ±2.18%
|13.93% ±3.84%
|33.69% ±9.12%
|9.98% ±2.12%
|3
|↑ 1
|GPT 6 Astra (Max)
|OpenAI
|13.09% ±2.37%
|12.13% ±3.88%
|38.54% ±9.96%
|8.85% ±2.5%
|4
|↓ 3
|Claude Fable 5.1 (Max)
|Anthropic
|12.66% ±2.05%
|16.19% ±2.96%
|26.22% ±7.98%
|8.84% ±3.12%
|5
|↓ 2
|Claude Sonnet 5.5 (Max)
|Anthropic
|11.95% ±3.31%
|15.83% ±5.06%
|23.37% ±14.09%
|5.1% ±3.33%
|6
|↓ 1
|GPT 6.1 Sol (Max)
|OpenAI
|11.72% ±3.05%
|14.74% ±4.18%
|30.32% ±12.99%
|8.52% ±3.07%
|7
|↓ 1
|GPT 6 Sol (Max)
|OpenAI
|9.92% ±2.38%
|6.97% ±4.34%
|23.55% ±9.64%
|11.92% ±2.02%
|8
|↑ 2
|Gemini 4 Argon (High)
|9.26% ±2.36%
|15.64% ±3.26%
|40.6% ±9.56%
|11.64% ±2.1%
|9
|↓ 1
|Claude Fable 5 (High)
|Anthropic
|8.94% ±1.27%
|5.79% ±2.6%
|19.34% ±4.8%
|9.49% ±1.39%
|10
|↓ 1
|Claude Opus 5 (Max)
|Anthropic
|8.12% ±1.47%
|10.42% ±3.1%
|11.86% ±5.46%
|4.22% ±2.01%
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|17
|-
|Deepseek V4.1 Flash (Max)
|DeepSeek
|3.8% ±0.39%
|7.44% ±0.86%
|2.44% ±1.45%
|0.87% ±0.54%
|18
|↓ 4
|Kimi K3 (Max)
|Moonshot
|3.78% ±0.59%
|6.46% ±1.32%
|6.44% ±2.05%
|1.14% ±0.86%
|19
|-
|Hy4 preview
|Tencent
|3.61% ±0.7%
|5.96% ±1.48%
|5.18% ±2.59%
|0.32% ±0.92%
|20
|↑ 1
|MiMo V2.6 Pro
|Xiaomi
|3.52% ±1.92%
|8.03% ±3.88%
|8.16% ±7.31%
|0.56% ±2.45%
|21
|↓ 1
|GLM 5.2 (Max)
|Z.ai
|3.19% ±0.73%
|4.11% ±1.58%
|8.94% ±2.61%
|1.72% ±0.96%
|24
|↓ 1
|Qwen3.8 Max
|Alibaba
|2.35% ±0.59%
|5.09% ±1.32%
|2.95% ±2.13%
|1.81% ±0.82%
|25
|↓ 1
|GLM 5.3 (Max)
|Z.ai
|2.15% ±0.72%
|4.78% ±1.62%
|5.12% ±2.48%
|0.44% ±1.08%
|27
|↑ 1
|DeepSeek V4 Pro (High) (0813)
|DeepSeek
|1.34% ±1.66%
|2% ±4.01%
|1.86% ±5.99%
|2.12% ±2.2%
AI 生图榜
AI 生图榜头部由 OpenAI 模型垄断，gpt-image-2.5-sunburst 继续稳居第一，ELO 1425 分，领先第二名超过 20 分。谷歌 gemini-nano-banana-2.1 本周新入榜，首秀排名第六，ELO 1328 分，表现尚可。国产模型中，字节跳动 seedream-5.0-pro 排名第 12，阿里 qwen-image-3.0-pro 排名第 13，均处于中上游位置，排名变动不大。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gpt-image-2.5-sunburst
|OpenAI
|1425 ±7
|17752
|N/A
|N/A
|2
|-
|gpt-image-2.5-flare
|OpenAI
|1398 ±7
|16889
|N/A
|N/A
|3
|-
|gpt-image-2 (medium)
|OpenAI
|1383 ±4
|93334
|$8 / $30
|N/A
|4
|↑ 1
|grok-imagine-image-2.0
(canvas)
|SpaceXAI
|1334 ±12
|3113
|N/A
|N/A
|5
|↓ 1
|mai-image-2.6
|Microsoft AI
|1332 ±5
|25091
|N/A
|N/A
|6
|新上榜
|gemini-nano-banana-2.1
|1328 ±9
|5310
|$1.5 / $7.5
|65.5K
|7
|↓ 1
|reve-2.1
|Reve
|1302 ±8
|8249
|N/A
|N/A
|8
|↓ 1
|grok-imagine-image-2.0
(20260801)
|SpaceXAI
|1294 ±6
|14483
|N/A
|N/A
|9
|↓ 1
|muse-image
|Meta
|1274 ±5
|42262
|N/A
|N/A
|10
|↓ 1
|reve-2.0
|Reve
|1269 ±6
|15773
|N/A
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|12
|↓ 1
|seedream-5.0-pro
|Bytedance
|1255 ±4
|94181
|N/A
|N/A
|13
|↓ 1
|qwen-image-3.0-pro
|Alibaba
|1255 ±6
|11440
|N/A
|N/A
|19
|↓ 1
|qwen-image-2.1
|Alibaba
|1223 ±7
|11441
|N/A
|N/A
|21
|↓ 1
|qwen-image-2.0-pro-2026-06-22
|Alibaba
|1192 ±6
|13096
|N/A
|N/A
AI 视频榜
AI 视频榜头部依旧被谷歌模型占据，gemini-omni-1.1-flash 和 gemini-omni-flash 分别位列前二，ELO 分数均超过 1510 分。国产模型表现突出，共有 6 款进入前 20，其中字节跳动 dreamina-seedance-2.0-720p 排名第五，阿里 wan3.0 排名第六，dreamina-seedance-2.5-720p 排名第七，minimax-h3 排名第八，阿里 happyhorse-1.0 排名第十，均保持稳定位置，体现国产 AI 生成视频模型的整体竞争力。
|排名
|较上周
|模型
|厂商
|分数 (±CI)
|票数
|价格 ($/M)
输入 / 输出
|上下文
|1
|-
|gemini-omni-1.1-flash
|1516 ±15
|1784
|$1.5 / $9
|N/A
|2
|-
|gemini-omni-flash
|1513 ±9
|26576
|N/A
|N/A
|3
|-
|flux-3-video
|Black Forest Labs
|1493 ±17
|1302
|N/A
|N/A
|4
|-
|grok-imagine-video-1.5-agent
|SpaceXAI
|1492 ±18
|1218
|N/A
|N/A
|5
|-
|dreamina-seedance-2.0-720p
|Bytedance
|1479 ±8
|56318
|N/A
|N/A
|6
|-
|wan3.0
|Alibaba
|1476 ±13
|2598
|N/A
|N/A
|7
|-
|dreamina-seedance-2.5-720p
|Bytedance
|1474 ±9
|8001
|N/A
|N/A
|8
|-
|minimax-h3
|MiniMax
|1460 ±9
|11417
|N/A
|N/A
|9
|-
|muse-video
|Meta
|1456 ±15
|2188
|N/A
|N/A
|10
|-
|happyhorse-1.0
|Alibaba-ATH
|1427 ±13
|22264
|N/A
|N/A
|— 以下为 Top 10 外的国产模型 —
|20
|-
|wan2.7-t2v
|Alibaba
|1337 ±7
|27626
|N/A
|N/A
|21
|-
|wan2.6-t2v
|Alibaba
|1327 ±7
|54050
|N/A
|N/A
|22
|-
|seedance-v1.5-pro
|Bytedance
|1256 ±7
|76171
|N/A
|N/A
|25
|-
|wan2.5-t2v-preview
|Alibaba
|1245 ±9
|36378
|N/A
|N/A
本周 Arena 榜单整体来看，Anthropic 旗下新模型表现强势，Claude Opus 5.5 Max 在智能体榜实现首秀即登顶，多个细分榜单中 Claude 模型也占据头部位置，竞争格局进一步向 Anthropic 倾斜。国产模型整体保持稳定，多梯队分布清晰，kimi-k3-max、 qwen3.8-max 等持续稳居中上游，新模型 mimo-v2.6-flash 也顺利入榜，体现国产模型持续迭代的节奏。下周市场预计将有更多国产大模型版本更新，值得持续关注排名变化。