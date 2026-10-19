阿里速卖通联合天猫推出全球增长计划，将投资 AI 硬件新品牌

IT 之家 10 月 19 日消息，据中证网今日报道，2026 阿里速卖通年度峰会暨双 11 商家大会今日在深圳举行，超 1.5 万名商家参会。会上，速卖通与天猫启动“中国品牌全球增长计划”，重点面向头部品牌、AI 硬件新品牌和优质工厂品牌。

速卖通与天猫将成立专项服务组，在品牌保护、营销产品、数字化广告、消费者资产运营等方面提供 7 大运营能力支持。对这些已经拥有成熟产品和品牌认知的企业而言，平台提供的不只是一个新增销售渠道，而是一套从国内经营衔接到海外市场的路径。据悉，美的、海尔、TCL 等十余个品牌已加入了该计划，计划目标是为 500 个头部品牌提供全新增量。

作为计划的重要组成部分，速卖通还把资金投向 AI 硬件新品牌。平台拟对优秀 AI 硬件品牌进行天使轮投资，并配套 Brand+ 和天猫经营支持，目标扶持超 100 个品牌。据介绍，今年来，速卖通持续加码 AI 硬件赛道。公开数据显示，2026 年 1—7 月速卖通 AI 硬件品类销售额同比增长 100%，已成为 AI 硬件出海首选平台。

对于数量更大的优质工厂品牌，双方则将提供一站式托管服务，目标是帮助 1000 余家工厂品牌实现翻倍增长。这条路径更强调降低出海门槛：工厂负责产品和供给，平台承接海外运营中的复杂环节。

在本次峰会上，速卖通还公布了未来三年的发展目标：品牌数、品牌 GMV（商品交易总额）每年双 50% 增长。为支撑增长，速卖通将继续投入全球履约、本地化流量、品牌营销、合规及 AI 能力，并通过 AI 能力拓展拉美、东南亚、非洲等地区的 66 个新市场。