阿里速卖通联合天猫推出全球增长计划，将投资 AI 硬件新品牌

IT 之家 10 月 19 日消息，据中证网今日报道，2026 阿里速卖通年度峰会暨双 11 商家大会今日在深圳举行，超 1.5 万名商家参会。会上，速卖通与天猫启动“中国品牌全球增长计划”，重点面向头部品牌、AI 硬件新品牌和优质工厂品牌。
速卖通与天猫将成立专项服务组，在品牌保护、营销产品、数字化广告、消费者资产运营等方面提供 7 大运营能力支持。对这些已经拥有成熟产品和品牌认知的企业而言，平台提供的不只是一个新增销售渠道，而是一套从国内经营衔接到海外市场的路径。据悉，美的、海尔、TCL 等十余个品牌已加入了该计划，计划目标是为 500 个头部品牌提供全新增量。
作为计划的重要组成部分，速卖通还把资金投向 AI 硬件新品牌。平台拟对优秀 AI 硬件品牌进行天使轮投资，并配套 Brand+ 和天猫经营支持，目标扶持超 100 个品牌。据介绍，今年来，速卖通持续加码 AI 硬件赛道。公开数据显示，2026 年 1—7 月速卖通 AI 硬件品类销售额同比增长 100%，已成为 AI 硬件出海首选平台。
对于数量更大的优质工厂品牌，双方则将提供一站式托管服务，目标是帮助 1000 余家工厂品牌实现翻倍增长。这条路径更强调降低出海门槛：工厂负责产品和供给，平台承接海外运营中的复杂环节。
在本次峰会上，速卖通还公布了未来三年的发展目标：品牌数、品牌 GMV（商品交易总额）每年双 50% 增长。为支撑增长，速卖通将继续投入全球履约、本地化流量、品牌营销、合规及 AI 能力，并通过 AI 能力拓展拉美、东南亚、非洲等地区的 66 个新市场。
延伸阅读
速卖通“Brand+ 品牌出海计划”于 2025 年 9 月推出，官方称以亚马逊一半的成本为品牌提供多元化解决方案，2026 年的目标是帮助 2000 个中国品牌出海规模翻倍。据 IT 之家此前报道，2026 年 618 期间共有 383 个品牌在速卖通 Brand+ 的成交超越亚马逊，其中 72% 实现双倍乃至数倍的反超，覆盖手机、便携储能、消费级 3D 打印、运动户外等多个高客单价类目。
在渠道与本地化能力方面，截至 2026 年 8 月，Brand+ 已在德国、法国、波兰等 11 个国家的品牌销售额渗透率突破 50%，其欧盟市场销售额同比增长 97%。2026 年 9 月，Brand+ 还首次带 9 家出海品牌亮相柏林 IFA 展会，覆盖 AI 清洁、泳池机器人、电动出行、3D 打印、迷你主机、AI 无人机、AI 眼镜等赛道。国内品牌出海方面，Lazada 此前推出的“一键轻出海”已接入近万天猫品牌，此次“中国品牌全球增长计划”则是在此基础上的进一步升级，强调“国内造品牌、海外卖品牌”的协同。
与本次峰会同期公布的还有 2026 年海外双 11 的节奏：10 月 29 日开始预热，11 月 1 日至 18 日正式售卖，11 月 19 日进入黑五周期，一直持续到 12 月 3 日；优质商家最高可享 12% 返佣激励，平台 Code 投资同比增加 20%。为支撑大促履约，速卖通官方仓已覆盖西班牙、法国、波兰、德国、美国、韩国 6 国，其中德国仓于 2026 年 9 月上线；2026 年双 11 前平台海外仓备货规模同比增长 146%，仓容扩充 2.5 倍、人手增加 4 倍。在 AI 硬件出海案例中，杭州“六小龙”企业 Rokid 曾将新品 AR Spatial 的全球首发放在速卖通，清洁机器人品牌 ILIFE 在波兰华沙举办线下体验活动，同类品牌 Seauto 的欧洲订单超九成经由速卖通完成。