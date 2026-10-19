医保钱包 2.0 版上线，个人账户跨省共济落地全国

IT之家 10 月 19 日消息，据央视新闻今日报道，国家医保局将医保钱包迭代升级到 2.0 版。

作为职工医保个账跨省共济的重要载体，新版医保钱包自今年 10 月 16 日起，各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团已全部上线运行，实现个账更大范围的共济，进一步提高参保群众看病就医的便利化水平，让群众更加高效、便捷地享受改革红利。至此，医保个人账户资金跨省共济给近亲属已在全国全面落地。

医保钱包 2.0 版支持国家医保服务平台 App 及支付宝小程序、线下经办窗口等多种渠道办理跨省共济业务，参保群众既可以足不出户线上便捷完成共济关系绑定与解绑、额度设置和使用、业务查询等操作，还可以在线下窗口办理业务，方便老年人等特殊群体。

医保钱包 2.0 版破解了被共济人使用共济资金的区域限制，由过去省内使用扩展到支持跨省使用，从就医购药扩展到城乡居民的医保和长期护理保险参保缴费，进一步盘活共济人沉淀的个账资金，减轻被共济人异地就医经济负担。

增强安全管控，筑牢基金安全防线。医保钱包 2.0 版强化身份核验、共济关系绑定、共济额度管控等功能，严格限定共济对象为近亲属，额度不可再次共济。同时，完善了跨省医保资金结算清算的标准，加强异常监测，保障医保基金安全。

前期，国家医保局指导各省开展职工基本医疗保险个人账户省内共济已彰显成效，5 年来累计共济超 7.8 亿人次，金额超 1,000 亿元。此次医保钱包跨省共济全面落地，将进一步减轻群众医疗负担，提高基金使用效率，促进制度更加公平、可持续。