阿里达摩院发布车规增强处理器玄铁 E908A，首发车规产品路线图

IT之家 10 月 19 日消息，据阿里巴巴达摩院，10 月 19 日，RISC-V 中国峰会在深圳举行。作为开源 CPU 指令集架构，RISC-V 正快速追赶 X86 和 Arm，并进入 AI、服务器、车载等高价值领域。

达摩院在会上透露，玄铁 RISC-V 处理器通过架构创新、软件兼容与生态合作，显著提升在 AgenticAI 和服务器等领域的表现，推动高性能 RISC-V 从“可用”到“可靠”，迈向大规模量产落地。同时，发布面向自动驾驶和具身智能的处理器产品路线图，推动 RISC-V 进入全新领域。

据行业机构预测，RISC-V 处理器年出货量正保持 50% 的高速增长，到 2030 年市场占有率将达到约 25%。达摩院在今年 3 月发布玄铁 C950，刷新全球 RISC-V 性能纪录。

达摩院首席科学家孟建熠介绍，玄铁 C950 已成为高性能 RISC-V 技术演进的创新底座。面向服务器级高性能场景，玄铁多核互联产品 XT-LINK 帮助 C950 不断升级多核性能线性度。面向 AI 类应用，玄铁全系列产品加速通用计算、矩阵加速、内存带宽和软件协同一体化，玄铁 C950 在四类 Agentic 工作负载上的表现良好，相比主流传统架构处理器提升 10% 以上。其运行云端 MoE 与端侧 Dense 模型的性能也有了进一步提升。例如，针对今年 8 月发布的 Qwen3.8-Flash-Next，推理速度达到 43token / 秒。

达摩院在峰会上发布了车规增强处理器玄铁 E908A，成为首款同时达到 ASIL-B 和 ASIL-D 标准的 RISC-V CPU IP，单点安全度量（SPFM）在业内首次超过 90%，为安全岛、域控、车载网关等场景提供安全可靠的实时计算底座。达摩院还首次发布了自动驾驶和具身智能产品路线图，下一代 C950A 目标性能将达到现有 RISC-V 车规产品的 5 倍。