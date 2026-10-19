阿里达摩院孟建熠：玄铁芯片目前已经稳定出货超 60 亿颗

IT之家 10 月 19 日消息，第六届 RISC-V 中国峰会于 10 月 18 日至 20 日在深圳举行。

据科创板日报报道，阿里达摩院首席科学家孟建熠表示：迄今，玄铁芯片目前已经稳定出货超 60 亿颗。

IT之家注：玄铁是阿里巴巴达摩院旗下 RISC-V 处理器 IP 品牌，包含 C、E、R 等系列。

根据 Omida 预测，至 2030 年，全球 RISC-V 处理器年度出货量每年增长近 30%，2030 年在全球处理器出货份额将达到约 25% 的市场占有率。

据悉，阿里达摩院还在会上发布首个车规增强 E908A 芯片。

延伸阅读

孟建熠是阿里巴巴达摩院的首席科学家，长期负责达摩院 RISC-V 处理器相关工作，曾就 RISC-V 在 AI 计算领域的技术突破与峰会展望对外发声。

玄铁所依托的 RISC-V 是一套开放、免授权费的指令集架构标准，最初于 2010 年由美国加州大学伯克利分校的研究团队发起，2015 年成立 RISC-V 基金会（现为总部位于瑞士的 RISC-V International），全球成员可基于该标准自行设计处理器核。

按玄铁官方公布的品牌信息，其产品目前形成 C、R、E 以及 XT-Link 四大系列布局，其中 C 系列面向高性能应用及 AI 增强，R 系列面向高可靠实时场景，E 系列面向低功耗高能效的嵌入式与智能终端，XT-Link 系列则面向多核多簇一致性互联。

在出货规模上，玄铁处理器累计出货量于 2024 年首次突破 40 亿颗，并牵头成立了“无剑联盟”。品牌溯源方面，玄铁依托的处理器技术起点可追溯到 2001 年成立的中天微，2018 年阿里巴巴收购中天微后正式发布玄铁 E902，“玄铁”品牌由此成立。

玄铁目前的旗舰产品为 2026 年 3 月发布的 C950，其主频最高 3.2GHz，采用 8 译码宽度、16 级流水线微架构，SPECint2006 单核性能首次突破 70 分，主要面向云计算、高性能 AI 计算等场景；同期发布的还有高能效处理器 C925。