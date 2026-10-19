今年上半年我国人形机器人产量超 4 万台，预计全年将突破 10 万台

IT之家 10 月 19 日消息，国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍加快推进科技兴商有关情况，并答记者问。

会上介绍，具身智能是人工智能从“数字世界”走进“物理世界”的关键载体，正在成为培育新质生产力的重要抓手。工业和信息化部推动以人形机器人为代表的具身智能产业实现三个“加速”。

一是规模体量加速壮大。今年上半年，我国人形机器人整机产品突破 400 款，产量超 4 万台，预计全年将突破 10 万台。

二是创新能力加速跃升，工信部集聚产学研优势力量，攻关人形机器人和具身智能运动控制、仿真模拟、触觉传感等一批关键技术，带动产品性能不断跃升。

三是产业应用加速落地。工信部实施人形机器人与具身智能实景实训专项行动，推动相关产品在仓储物流、餐饮零售、家庭服务等 300 多个重点场景加快验证和部署，整机作业能力、场景适配能力持续提升。

IT之家注意到，IDC 报告显示，市场高速增长的同时，人形机器人产业的供需两端也正在发生积极变化：一方面，工业、物流等应用探索持续加速，头部厂商不断扩充生产能力；另一方面，中国市场开始出现面向个人消费者的小型人形机器人，家庭及个人市场逐步成为新的潜在增长空间。

此外，具身智能大模型快速迭代，机器人对复杂环境的理解、决策和任务执行能力持续提升，为人形机器人拓展更多应用场景提供技术支撑。