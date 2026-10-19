比亚迪证实公司“又订购 10 艘汽车运输船”，以扩张海外出口运力

IT之家 10 月 19 日消息，比亚迪执行副总裁李柯在接受采访时确认，公司“又买了 10 艘船”，此前市场关于比亚迪追加滚装船订单的猜测就此落定，车企自建船队这一航运业新趋势也再次受到关注。

IT之家注意到，此前消息显示比亚迪订购了 10 艘 9200 CEU（汽车运输当量）的液化天然气（LNG）动力汽车运输船，相应船舶将采用双燃料推进系统，计划 2029 年至 2031 年间交付，订单总造价超 10 亿美元（IT之家注：现汇率约合 66.93 亿元人民币）、单船价格超 1 亿美元（现汇率约合 6.69 亿元人民币）。

新船交付后，比亚迪自有船队规模将从 8 艘增至 18 艘，总运力超 13 万 CEU，比亚迪的自建船队计划并非临时起意，2022 年首批投建 8 艘滚装船、总投资约 50 亿元，2025 年 9 月全部投运，包括开拓者 1 号、常州号、合肥号、深圳号、西安号、长沙号、郑州号、济南号，单船最大 9200 车位。

此次再购 10 艘，意味着船队规划已从 " 保障基本运力 " 转向 " 支撑全球化扩张 "，对接海外工厂投产、区域市场放量后的中长期运输需求。