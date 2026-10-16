比亚迪第三代秦 PLUS 申报图公布，预计 10 月下旬上市

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，比亚迪秦 PLUS EV 完成申报，预计 10 月下旬上市。

比亚迪秦 PLUS EV 为纯电动轿车，由比亚迪汽车工业有限公司申报，车身外形尺寸为长 4840 mm、宽 1900 mm、高 1498 mm，轴距达到 2800 mm，整备质量 1545 kg，总质量 1940 kg，额定载客 5 人，最高车速 170 km/h。

IT之家注意到，该车可选装天窗、无天窗、前侧雷达、后侧雷达、翼子板装饰件、鲨鱼鳍、字标、外后视镜带摄像头、外后视镜不带摄像头、侧风窗装饰条、轮辋、轮芯盖、内后视镜底座、前舱盖微动开关，还可选装 ETC 车载装置，并配备汽车事件数据记录系统 (EDR)。

动力方面，该车搭载永磁同步驱动电机，型号为 TZ164XYD，由抚州比亚迪实业有限公司生产，峰值功率 100 kW，额定功率 40 kW；储能装置为磷酸铁锂蓄电池，电池单体由贵阳弗迪电池有限公司生产，电池总成由襄阳弗迪电池有限公司生产，防抱死制动系统由弗迪动力有限公司提供，型号为 IPB (FD)。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版