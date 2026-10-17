比亚迪第三代唐四驱版申报：双电机峰值功率 215、300 kW，四季度上市

IT之家 10 月 17 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，比亚迪第三代唐 EV 双电机四驱版车型完成申报，此前申报公示的为 300kW 单电机后驱版。

新车长宽高分别为 5045 mm × 1980 mm × 1740 mm，轴距为 2950 mm，整备质量 2520 kg，总质量 2975 kg，额定载客 5 人，最高车速可达 250 km/h。

外观方面，该车支持选装银色车顶、车身同色车顶、多种风格外饰板饰条、不同颜色车顶行李架、窗框饰条、轮辋、翼子板装饰件、高亮黑保险杠下本体、四门裙板，同时可选择电动踏板或固定踏板，标配全景天幕。

动力与储能方面，新车储能装置为磷酸铁锂蓄电池，单体由无为弗迪电池有限公司生产，电池总成由郑州弗迪电池有限公司生产。驱动系统采用前交流异步电机 + 后永磁同步电机组合，前电机型号 YS230XYF，峰值功率 215 kW、额定功率 75 kW；后电机型号 TZ205QYD，峰值功率 300 kW、额定功率 150 kW，由东莞弗迪动力有限公司与西安比亚迪汽车零部件有限公司分别生产。

据IT之家此前报道，第三代唐定位 8 系大五座科技旗舰 SUV，搭载第二代刀片电池与闪充技术，全系标配“天神之眼 B”智能驾驶辅助系统；将于四季度上市。

该车还搭载云辇-A 双腔空气悬架 + 智能四驱、闪充 + 同级最长续航，达到 850km。常温 5 分钟充至 70%、9 分钟充至 97%，极寒环境也就多 3 分钟。

以下为汽车参数详情：

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