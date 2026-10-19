苹果收购 AI 音频编辑公司 Samplab，有望为 Logic Pro 引入更精细的音频编辑功能

IT之家 10 月 19 日消息，据外媒 Appleinsider 报道，苹果已收购瑞士苏黎世 AI 音频编辑公司 Samplab，根据收购交易清单，苹果将收购 Samplab 的部分资产，并向该公司部分员工提供工作机会。

公开信息显示，Samplab 于 2020 年在瑞士苏黎世成立，创始人为 Manuel Fritsche 和 Gian-Marco Hutter。该公司规模较小，员工人数据信不超过 10 人。根据 LinkedIn 上的资料，甚至目前公司可能只有两位创始人在职。

Samplab 此前将自身定位为“面向 AI 时代的音乐制作”公司。在关闭前，其官方网站曾重点介绍软件的音频编辑能力，包括修改音频中的任意音符，以及识别和编辑和弦。该软件还提供公司所称的精细化音轨分离功能。

苹果自 2024 年起已在 Logic Pro 中加入 AI 音轨分离功能，可以将歌曲中的人声、吉他、鼓等元素分别提取为独立音轨，方便用户进行后续编辑。预计苹果在收购 Samplab 后，会把其相关技术整合到 Logic Pro 等创作软件中，进一步完善现有的 AI 音轨分离功能，并支持直接编辑和弦中的单个音符。