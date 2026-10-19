消息称三星 Galaxy S27 系列手机可能回归“1 月至 2 月”发布节奏，Pro / Ultra 机型有望升级 LPDDR6 及 UFS 5

IT之家 10 月 19 日消息，消息源 Lanzuk 在 Naver 平台发文，透露三星下一代 Galaxy S27 系列手机可能重新回归以往的“1 月至 2 月”发布节奏，不过目前具体发布日期尚未确定。

IT之家注意到，Lanzuk 声称三星原先计划为标准版 Galaxy S27 和 Galaxy S27+ 配备 LPDDR5X 内存与 UFS 4.x 闪存，而 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 则有望升级至 LPDDR6 内存与 UFS 5 闪存。不过由于内存市场的行情升温程度超出三星预期，因此三星正在重新评估是否要暂缓 Pro 和 Ultra 机型的内存与闪存升级。

公开信息显示，UFS 5 的理论性能较 UFS 4.1 提升一倍。根据相关标准，其读取速度最高可达 10.8GB/s，写入速度最高可达 9.8GB/s，能效也预计较 UFS 4.1 提升约 40%。LPDDR6 内存的数据传输速率则有望达到每引脚 10.6 至 14.4Gbps，高于 LPDDR5X 的每引脚 8.5Gbps。

如果三星如期采用这些新规格，Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 有望获得更明显的存储性能提升，但同时也会推高物料成本，因此目前三星仍正在进行评估。