经典模拟经营 IP 新作《海岛大亨 7》试玩 Demo 免费登陆 Steam，支持简体中文

责编： 小泵

作者： 小泵

IT之家 10 月 19 日消息，Kalypso Media 招牌模拟经营系列新作《海岛大亨 7》（ Tropico 7 ）的试玩 Demo 现已免费上架 Steam 平台，玩家可以提前体验部分游戏内容。游戏本体计划将于 2027 年 1 月 28 日正式发售，由 Gaming Minds Studios 开发，Kalypso Media 发行。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/1853440/Tropico_7/?l=schinese&cc=cn）。

富贵险中求！在《海岛大亨 7》中，你将再次套进总统那双锃亮的靴子，亲手打造属于自己的群岛王国，并字面意义上的移山填海。作为光荣领袖，带领您忠诚的海岛居民（以及您的瑞士银行账户）穿越时代，走向前所未有的繁荣。

作为《海岛大亨》系列的最新作，《海岛大亨 7》带来了多项内容与玩法升级：

使用 5 张战役地图续写传奇剧情，新增劲敌维多利亚・格拉带来全新挑战

系列史上最大规模的群岛可供统治，包含 10 个额外场景、20 多张沙盒地图，支持随机地图生成

全新地形改造系统，支持抹平山脉、造出沙滩，甚至凭空造岛实现“真・移山填海”

升级议会政治系统，可召集不同派系进入议会，通过谈判或博弈达成有利交易

重制军事系统，可更直接地掌控军队单位，应对叛军与外敌威胁

支持个性化定制宫殿与总统外观，带来更独特的游戏体验

语言方面，《海岛大亨 7》完整支持简体中文，包含简体中文界面、完整音频与字幕，同时还支持繁体中文等共 12 种语言。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，操作系统 Windows 11，处理器 Core i5-10400F / Ryzen 5 2600X，内存 16 GB RAM，显卡 6 GB VRAM（GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600XT），DIRECTX 版本 12，存储空间需要 40 GB 可用空间，声卡集成或独立兼容声卡

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，操作系统 Windows 11，处理器 Core i5-14600K / Ryzen 5 7600X，内存 16 GB RAM，显卡 GeForce RTX 4060 / Radeon RX 7600XT，DIRECTX 版本 12，存储空间需要 40 GB 可用空间，声卡集成或独立兼容声卡

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。