模拟经营游戏《狂热运输 3》发售，Steam 国区 198 元起

IT之家 10 月 4 日消息，发行商 Paradox Interactive 旗下模拟经营游戏《狂热运输 3（Transport Fever 3）》现已正式发售，登陆 PlayStation 5、XBOX Series X|S、PC 平台。IT之家附 Steam 商品页（https://store.steampowered.com/app/3493540/Transport_Fever_3/）。

价格方面，游戏在国区标准版价格 198 元，豪华版价格 258 元，其中豪华版收录额外六款海陆空传奇载具、来自世界各地的两大建筑奇迹、三张手绘地图、以及系列原声音乐等内容。截至IT之家发稿游戏好评率 69%“褒贬不一”。

在《狂热运输 3》中，规划、建造并优化您的专属交通帝国。您可以放手去设计构建交通网络，将城市紧密连接、服务于各行各业并促进经济增长。你掌控的不单单是一座城市的命运（数十个定居点的需求），它们赖以生存的产业和周边环境也都有赖于您这双有形大手的英明指导。

从马车、蒸汽火车和明轮船的卑微开端起步，逐步迈向最新的喷气式飞机、超级油轮、高速列车和直升机，您将建设驱动世界运转的网络！