航嘉推出 S980 Vision M 三面无立柱白色海景房机箱：兼容 360mm 水冷，269 元

IT之家 10 月 19 日消息，航嘉现已在京东上架 S980 Vision M 白色海景房机箱，定价为 269 元。

该机箱尺寸为 425 x 280 x 398mm，兼容 M-ATX 和 Mini-ITX 主板，采用三面无立柱全景钢化玻璃设计，顶部一侧带有大面积 Mesh 网孔，正面底侧提供 1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

该机箱采用垂直风道设计，结合双进双出的散热布局。使用左右分区双仓结构，能够容纳 410mm 长度显卡，160mm 高度 CPU 散热器，200mm 长度 ATX 电源。机箱可安装 1 块 3.5 英寸硬盘和 1 块 2.5 英寸硬盘。

该机箱提供了 10 个风扇安装位，顶部支持安装 3 把 120mm 风扇（兼容 360mm 水冷），底部支持安装 3 把 120mm 风扇，主板前侧支持安装 2 把 120mm 风扇，后部支持安装 2 把 120mm 风扇。

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