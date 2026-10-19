商务部：今年 1-9 月，重点平台智能眼镜销售额增长 1.1 倍

IT之家 10 月 19 日消息，国新办今日举行新闻发布会，介绍加快推进科技兴商有关情况。

商务部部长助理袁晓明介绍，本次《关于加快推进科技兴商的意见》（IT之家注：以下简称《意见》）是立足新发展阶段，首次以“科技兴商”为主题，出台的一份综合性、系统性文件。核心是把科技创新作为贯穿商贸全链条的重要驱动力，推动科技与商贸深度融合。政策的主要特点，可以用三个字来概括：“新”“全”“实”。

“新”，就是突出科技创新，适应消费新趋势新变化。随着人民生活水平提升，消费者更加注重产品的品质和消费体验。根据商务部商务大数据显示，今年 1-9 月，重点平台智能眼镜销售额增长 1.1 倍。人工智能、物联网、区块链等新技术，在消费领域广泛应用，科技创新日益成为推动消费扩容升级的重要举措。《意见》紧扣新一轮科技革命和产业变革，既立足当前扩大消费的现实需要，着力激活消费市场；又着眼长远发展，以科技创新改造提升传统商贸、培育壮大新兴业态，为商贸高质量发展注入持久动力。

“全”，就是突出双向发力，覆盖商贸全链条全业态。纵向上，从供给端的产品研发、生产制造、服务提供，到流通端的批发、物流、电商，再到消费场景，将科技创新融入到商贸各环节。横向上，既用新技术改造提升零售、餐饮、家政等传统业态，让传统的消费焕发新活力；同时，也培育商业智能体、绿色循环消费等新业态新模式，让新型消费释放新动能，形成供需两端协同、传统消费与新型消费并举的完整政策体系。

“实”，就是突出问题导向，确保政策可落地可检验。《意见》聚焦商贸领域突出问题精准施策。例如，针对商品供需适配问题，提出发展柔性制造、推广按需生产等模式，培育一批具有行业影响力的定制品牌。围绕丰富优质服务供给，提出推动家政、医疗、养老托育等民生服务数智化转型，拓展智慧教育、智慧文旅、智能体育等升级服务。针对电商品质问题，提出开展品质电商培育行动，加强重点产品电商平台联网核查。

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