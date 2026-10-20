赶在 Anthropic 上市前：消息称 OpenAI 加速新一轮融资进程，估值或超 1.4 万亿美元

IT之家 10 月 20 日消息，据路透社报道，两位知情人士称，OpenAI 正争分夺秒地争取投资者承诺，力求在竞争对手 Anthropic 预计于 11 月中旬上市之前完成融资。此次融资节奏异常迅速，若顺利完成，这家 ChatGPT 开发商的估值可能超过 1.4 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.37 万亿元人民币）。

知情人士表示，这种紧凑的时间安排在一定程度上反映了 OpenAI 想要抢在 Anthropic 之前行动的意图，因为这两家处于行业前沿的实验室正越来越多地争夺同一批投资者群体。

此外，OpenAI 也希望借势其近期推出新模型后所实现的营收增长，进一步巩固自身地位。其中一位知情人士透露，软银集团、总部位于阿布扎比的 MGX 以及 OpenAI 的其他现有支持者，目前正就参与这轮规模约 300 亿美元（现汇率约合 2,007.82 亿元人民币）的融资进行洽谈。

上周，在 Anthropic 举办投资者日活动之际，OpenAI 也与多家长期投资基金及主权财富基金进行了会晤。知情人士称，OpenAI 本轮融资的推进速度预计将远超同等规模融资的常规节奏。

熟悉 OpenAI 的投资者指出，该公司需要大量资本来支撑其庞大的基础设施投入；同时，若 IPO 市场环境恶化导致其原定的 2027 年上市计划被迫推迟，这些资金也能起到稳固资产负债表的作用。

尽管市场对这两家公司的股份需求旺盛，但投资者也面临着挑战：他们需要在短短几天或几周内，对这两家相互竞争且业务复杂的公司进行评估，并做出资本配置决策。

知情人士表示，一些投资者认为，OpenAI 此番积极融资，旨在锁定那些原本可能将更多资源投入到 Anthropic IPO 中的资金。