57 亿美元赔款还不够，Taction 要求苹果支付 iPhone 与 Apple Watch 专利费至 2035 年

IT之家 10 月 20 日消息，在针对苹果公司创下纪录的 57 亿美元（IT之家注：现汇率约合 381.49 亿元人民币）专利侵权判决出炉后，Taction Technology 如今进一步主张追加赔偿金、利息，同时要求苹果为未来销售的 iPhone 与 Apple Watch 持续支付专利使用费。

上月末，美国陪审团裁定，苹果的线性震动马达（Taptic Engine）侵犯了 Taction Technology 持有的两项专利，判定苹果赔偿 57 亿美元。苹果对该判决表示强烈异议，称自家技术与 Taction Technology 的技术存在本质区别，并表示将会提起上诉。

几周之后，苹果向法院申请撤销该判决或者安排重新审理，理由是 Taction Technology 未能提供支撑 57 亿美元赔偿金额的证据，导致陪审团进行了“大范围不被允许的推测估算”。

路透社发现，Taction Technology 现已提交动议，申请追加损害赔偿金、针对未来 iPhone 和 Apple Watch 销售额的持续专利使用费、自 2021 年 4 月起计算的判决前利息，以及从最终判决作出之日起直至苹果付清款项为止产生的后续利息。

Taction Technology 表示，陪审团裁定的赔偿金额只覆盖了苹果截至 2026 年 3 月的产品销量，还有接下来六个月的 iPhone、Apple Watch 销售额对应的赔偿，该公司正在追讨。

值得关注的是，Taction Technology 引用苹果此前起诉三星专利侵权案中的自身论点，来支撑本次索要持续专利使用费的诉求。

在那场诉讼里，苹果主张，专利使用费不仅适用于被认定侵权的产品，也应当覆盖采用实质相同技术的新款机型。

如今 Taction Technology 沿用这套逻辑，要求将专利费支付范围扩大至苹果最新设备，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12 以及 Apple Watch Ultra 4。Taction Technology 称，这些产品与侵权产品之间“不存在实质性差别”。

文件原文摘录：

苹果本身就认可这一规则。当年苹果作为专利权人申请持续专利使用费时，曾向加州北区法院表示：“持续专利使用费不仅适用于陪审团认定侵权产品的持续销售，也适用于和侵权产品‘不存在实质性差别’的产品。”

针对 Taction Technology 声称构成侵权产品的后续费用，该公司请求法院强制苹果按季度提交美国地区销售报告，并且要求每季度结束后的 30 天内完成专利费结算。

依据加州法律，Taction Technology 提出判决前利息按年利率 7% 计算。该公司还请求法院将专利费支付期限延续至 2035 年 9 月 24 日，也就是涉案专利的到期日。

需要留意一个关键前提：法官尚未将陪审团的裁决定为最终生效判决。因此原本 57 亿美元的赔偿、Taction Technology 提出的新增诉求，以及苹果申请撤销判决或重审的动议，目前都还没有定论。