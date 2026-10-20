4 台 HomePod 组苹果最强家庭影院，tvOS 27.2 新环绕声功能进入倒计时

IT之家 10 月 20 日消息，消息源 @itspdfu 今天（10 月 20 日）在 X 平台发布推文，爆料称在 tvOS / HomePod Software 27.2 RC 候选版本中，苹果公司为着手为 Apple TV 4K（第四代）添加四扬声器环绕声功能。

根据消息源披露的信息，苹果这套家庭影院方案提供三种搭配：

四台 HomePod mini 2

四台第二代 HomePod

两台第二代 HomePod 加两台 HomePod mini 2。

用户可以混用大小两款音箱，但每一对必须使用相同型号，并非任意四台 HomePod 都能组合。

四台第二代 HomePod

两台第二代 HomePod 加两台 HomePod mini 2。

四台 HomePod mini 2

用户可以直接在 Apple TV 4K 上完成相关设置，也能通过 iPhone 上的 Apple TV 遥控器功能启动，IT之家附上相关演示视频如下：

组合后，系统会统一管理这些音箱，并将其作为一个家庭影院整体配件。音箱还能检测自身在房间中的位置，校准播放时序与音量，让多台设备协同发声。

兼容性方面，初代 HomePod、初代 HomePod mini 均不支持这一功能，旧款 Apple TV 也不在支持范围内。因此，老用户不能仅靠更新软件，就让现有设备组成这套四音箱环绕声系统。