疑似 Steam Deck 2 的 AMD Gainsborough APU 跑分泄露：CPU 核心数增加 50%

IT之家 10 月 20 日消息，一款全新的 AMD Gainsborough APU 疑似出现在 OpenBenchmark 平台的泄露信息中，被认为有可能是 Valve Steam Deck 2 的备选芯片。这份工程样片信息显示，这款 APU 的 CPU 拥有 6 核 12 线程，相比当前 Steam Deck 搭载的 APU 核心数增加了 50%，基础频率为 2.4GHz。

IT之家注意到，相比初代 Steam Deck，这款 Gainsborough APU 另一项显著改动是搭载 24GB LPDDR5 内存，而初代机型仅配备 16GB。内存速率也大幅提升至 9600MT/s，初代 Steam Deck 内存速率为 6400MT/s。这并不代表 Steam Deck 2 最终就会配备 24GB 内存，但说明 AMD、Valve 或是其他原始设备制造商正在测试该配置。

基准测试结果中，这款 APU 在 Furmark 测试拿到 3508 分。二者无法直接横向对比，因为 Gainsborough APU 测试分辨率为 1024×768，而 Valve Steam Deck 在 1280×800 分辨率下 Furmark 得分为 3323。两项成绩比较接近，尤其 Steam Deck 的测试分辨率更高；如果该成绩是在早期驱动下跑出，对 Steam Deck 2 的 GPU 性能而言是个好兆头。

AMD 这款 Gainsborough APU 大概率采用 Zen 6 或是 Zen 6c 架构，不过目前尚不清楚 Zen 6 与 Zen 6c 核心的搭配方案。AMD 甚至有可能使用近期披露、和 PS6 掌机相关的 Zen 6 低功耗核心。此前也有报道称，Steam Deck 将不再继续使用 AMD 完全定制芯片，转而采用半定制或是现成量产芯片，这意味着 Gainsborough APU 未来除了用于 Steam Deck 2 之外，还有可能搭载在其他设备上。