英特尔向 FCC 申请禁令豁免：美国芯片工厂离不开外国 AGV 机器人

IT之家 10 月 20 日消息，据彭博社报道，英特尔公司已向美国联邦通信委员会（FCC）申请豁免近期一项针对境外先进机器人的禁令，称其需要持续使用这类对美国半导体制造至关重要的“小众”设备。

这份 10 月 16 日提交、当地时间周一对外公开的请愿文件显示，英特尔担心自家工厂使用的自动导引车（AGV）会被纳入这项针对境外新技术的全面进口与销售禁令。这类设备用于半导体工厂内部运送物料。

英特尔在申请书中表示，保证这批机器人正常运转对美国国家安全“至关重要”。目前没有成熟的国产替代产品能够满足英特尔严苛标准，替换现有设备需要数年时间。一旦设备运行中断，将“立刻对英特尔在美国本土的半导体制造产能造成负面影响”。

IT之家注意到，今年 7 月，FCC 将美国境外制造的先进机器人设备列入“管控清单”，Wi‑Fi 路由器、无人机等设备也在其中，出于国家安全风险考量，这类产品禁止进入美国市场。

该禁令不影响已经在境内投入使用的设备，但企业无法对存量设备进行硬件、软件与固件升级。产品落入禁令范围的企业，可以向 FCC 和美国国防部申请有条件豁免。

英特尔向委员会表示，尚不确定对 AGV 进行升级是否会违反法规。请愿书称，出于审慎考量，公司申请这项有条件豁免，目的是保障这批特定 AGV 设备持续运行。

“英特尔计划用于延长这批主力 AGV 使用寿命的常规维护操作，不会引入网络安全风险，而网络安全正是出台本次限制的核心原因。”英特尔写道。

日本的村田机械、大福公司是这类设备的主要供应商，韩国与中国台湾地区的厂商也在努力切入该市场。

台积电、美光、格芯、三星电子以及德州仪器等同样运营芯片工厂的企业，未来也可能需要同类豁免许可。

FCC 的管控清单已经成为美国推动本土科技投资的常用工具，FCC 委员戈麦斯也呼吁进口禁令规则提高透明度。美国政府越来越多地借助 FCC 这一手段，而非其他进口管制方式，推动企业全部采用美国本土制造的设备与技术。过去 FCC 针对华为、中兴这类通信设备厂商以及卡巴斯基实验室等网络安全杀毒软件企业，实施过更为精准的禁令；而去年开始，该机构改为对大类产品实施禁令，不再只针对特定不可信企业。

英特尔申请的这类豁免并非特例。路由器厂商网件（Netgear）在今年 4 月拿到豁免许可，美国国防部认定其产品不会对美国国家安全构成威胁。美国 AT&T、Verizon 以及宽带行业协会也获批，可以对消费级 Wi‑Fi 路由器进行硬件升级。

英特尔股价当地时间周一收盘上涨 2.4%。