蚂蚁百灵开源 Ming-3.0 语音系列模型，覆盖语音合成、音频理解与对话、语音识别

IT之家 10 月 20 日消息，蚂蚁百灵今日宣布开源 Ming-3.0 语音系列，分别提供语音合成、音频理解与对话、语音识别三个系列，共五款模型。开发者可以按任务选择，也可以将不同能力组合进自己的工作流。

Ming-3.0-tts 系列的 Voice Design 可以用文字描述目标音色，同时也支持参考音频的音色设定。更具特色的是，创作者可以用导演模式说明台词的表演方式，描述情绪如何变化、哪些词需要重读，以及节奏应如何处理。

在蚂蚁，从阿福 App 的主对话与语音通话，到医生音色克隆、小虎智能办公，Ming-3.0-tts 已进入多类业务。它既可以独立承担配音，也可以与 Ming-3.0-asr-tiny 组合，连接语音输入和回答播报两个环节。

Ming-3.0-audio-flash / tiny 支持直接对长音频的转写、总结和观点分析等复杂理解，并进行结构化输出。相对传统的先语音识别逐字稿再分析的过程，能保留对话中的情绪、说话人身份、环境信息等，另外还需要模型对长上下文序列的快速推理。

MIng-3.0-asr-tiny 通过构建普通话、英文、方言、领域热词等高质量语料，合理控制分布，再结合语言模型基座强大的上下文理解能力，利用候选热词列表、对话上下文信息，为真实业务场景带来语音识别效果的全面提升。

在蚂蚁，Ming-3.0-asr-tiny 已用于阿福医生助手、支付宝搜索、蚁小保实时语音对话和安全核身等场景。

IT之家附相关链接如下：

在线体验：https://ling.tbox.cn 在线体验：访问 Ling Studio Chat，选择 Ming-3.0-audio-flash，体验音频理解与对话能力

API 调用：Ling Studio 提供 Ming-3.0-tts-0.5B、Ming-3.0-audio-flash 和 Ming-3.0-asr-tiny 的 API 服务 Ming-3.0-tts-0.5B Hugging Face：https://huggingface.co/inclusionAI/Ming-3.0-tts-0.5B

ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/inclusionAI/Ming-3.0-tts-0.5B Ming-3.0-tts-tiny Hugging Face：https://huggingface.co/inclusionAI/Ming-3.0-tts-tiny

ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/inclusionAI/Ming-3.0-tts-tiny Ming-3.0-audio-flash Hugging Face：https://huggingface.co/inclusionAI/Ming-3.0-audio-flash

ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/inclusionAI/Ming-3.0-audio-flash Ming-3.0-audio-tiny Hugging Face：https://huggingface.co/inclusionAI/Ming-3.0-audio-tiny

ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/inclusionAI/Ming-3.0-audio-tiny Ming-3.0-asr-tiny Hugging Face：https://huggingface.co/inclusionAI/Ming-3.0-asr-tiny

ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/inclusionAI/Ming-3.0-asr-tiny

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