每分钟售出一辆，第 100 万辆吉利星愿下线

IT之家 10 月 20 日消息，今日，第 100 万辆吉利星愿正式下线，官方称“无定语真冠军，每分钟售出一辆”。从 2024 年 10 月上市到达成百万辆，星愿用时约两年。
官方披露该数据为吉利汽车集团口径，包含出口车辆。
从官方放出的时间线看，吉利星愿的爬坡节奏清晰且持续加快：2025 年 5 月达成 20 万辆，2026 年 3 月增至 60 万辆，2026 年 8 月达到 80 万辆，2026 年 10 月突破 100 万辆。按节点测算，车辆规模从 60 万辆到 100 万辆仅用时约 7 个月；其中最后 20 万辆增量仅约 2 个月，显著快于此前若干阶段。
综合IT之家此前报道，吉利星愿是吉利银河系列首款紧凑型轿车，定位 A0 级纯电小车，于 2024 年 10 月首次发布，上市 16 天交付量破万，官方称突破 A0 级纯电车最快交付纪录。
2026 款吉利星愿于 2025 年 10 月上市。2026 年 3 月，吉利星愿累计交付突破 60 万辆，拿下 2025 年全品类销冠。
今年 5 月，全新吉利星愿正式上市，配备独立悬架、Flyme Auto 2.0 AI 智能座舱等，并在驾控、三电、辅助驾驶、座舱、安全等方面进行升级，限时权益价 6.18 万元起。