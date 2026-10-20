小米米家口袋照片打印机 Pro 礼盒装开售：专属浅紫配色，799 元

IT之家 10 月 20 日消息，小米米家口袋照片打印机 Pro 礼盒装今日正式开售，售价 799 元。

这款礼盒装的米家口袋照片打印机 Pro 采用淡雅浅紫色机身，该配色为礼盒专属，仅随礼盒发售。

据介绍，这款产品采用专业热升华打印技术，分辨率达到 313dpi，拥有 1670 万色宽广色域和 256 级灰阶呈现，能够清晰细腻还原照片原本色彩；打印过程中自动完成一体化覆膜，可有效阻隔日常水汽侵扰，让照片不易老化褪色。

礼盒附赠磁吸收纳相框，一物多用，可作为桌面摆台，也可作为磁吸冰箱贴，将美好回忆贴在冰箱上；同时相框还可收纳照片，最多可容纳 20 张照片，收纳展示一步到位。

礼盒自带收纳包，采用左右分区设计，可将打印机与耗材分开收纳，方便出游随身携带。

其他方面，该机支持蓝牙 5.2 连接，手机即连即打，还支持多人分享连接，最多支持 3 人同时使用。产品玩法丰富，支持 AR 视频照片，可让静态照片承载视频或音频内容，亲友扫码即可观看，还支持自定义边框水印、提供多款滤镜和拼贴模板，满足个性化创作需求。

IT之家附详细参数如下：

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