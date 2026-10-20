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27 英寸 OLED 电竞显示器 AOC“惊雪”Q27G4ZDP / WS 国补后 1998 元，具备 2K 280Hz、HDR500

2026/10/20 14:15:15 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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27 英寸的 AOC“惊雪”Q27G4ZDP / WS 显示器 2026 年 2 月开售，具备 2560×1440 分辨率、280Hz 刷新率，定价 2999 元。

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这款显示器采用了第四代 LG Display Prime RGB Tandem WOLED 面板，拥有白色机身，不过面板的四面边框仍均为黑色。

这款显示器搭载 AGLR 防眩光低蓝光技术，GtG 响应时间 0.03ms，峰值亮度可达 1500nits，获得 VESA DisplayHDR True Black 400 认证，覆盖 100% sRGB、99.5% DCI-P3 色域，色差 ΔE＜2。

IT之家从商品页面获悉，其配备 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 接口和音频输出插孔，配套人体工学支架，提供包括动态准星、暗场控制、暗部增强在内的一系列显示优化功能。

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关键词：显示器AOC

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