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消息称微软正考虑大幅下调新款入门级 12 英寸 Surface 设备硬件规格，重新评估处理器选型

2026/10/20 14:51:27 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 20 日消息，据 DigiTimes 报道，微软正在重新评估 Surface 产品策略，以应对苹果 MacBook Neo 激进的定价策略和不断上涨的零部件成本。目前该公司正考虑大幅下调旗下新款入门级 12 英寸 Surface 设备的硬件规格，同时重新评估处理器选型

此前有消息称，相应入门级 12 英寸 Surface 将搭载 AMD 首款 Arm 架构笔记本处理器“Sound Wave”，相应处理器据称采用台积电 3nm 制程，目标功耗范围为 5 至 10W，采用 6 核 Arm CPU，由 2 个性能核心和 4 个能效核心组成，并集成基于 RDNA 3.5 架构的核显，配备 4 个计算单元（CU）。

值得注意的是，DigiTimes 的这份报告距离微软更新 Surface 产品线还不到一个月。微软近期为 Surface Pro 12 和 Surface Laptop 13 引入了高通 Snapdragon X2 Plus 处理器，两款产品均已于 10 月 13 日开售，起售价分别为 1,149.99 美元（IT之家注：现汇率约合 7,698 元人民币）和 1,199 美元（现汇率约合 8,026 元人民币）

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关键词：微软Surface

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