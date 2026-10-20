华为超级快充多设备电源适配器 66W 恒功率版发售：129 元，兼容 SCP、UFCS、PD、PPS、QC 等协议

IT之家 10 月 20 日消息，今日有用户发现，华为新上架了一款 66W 充电器，名为“华为超级快充多设备电源适配器（ 66W ）恒功率版”，定价为 129 元，现已开售。

华为表示，该产品是首批获得新国标 3C 认证的充电器，支持带上飞机，适配华为手机、笔记本、平板等多类设备。

该适配器主打 66 W 恒功率输出，在游戏、渲染等高负荷场景下能够保持相对稳定输出，充电功率不降额，需搭配同样支持恒功率充电的主机产品使用，硬件支持 66W （20V 3.3A ）持续功率。

这款充电器机身仅 46mm 长、 31mm 高，净重 110 克；同时标配 1.8 米长双 Type-C 快充线缆，可同时满足充电与数据传输需求。

兼容性方面，该适配器兼容 SCP、UFCS、PD、PPS、QC 等多种充电协议，支持为搭载 HarmonyOS、iOS、Android 等不同系统的设备进行快充，最高支持 66 W 功率输出。

安全方面，这款适配器配备 12 重安全防护，包含短路保护、过流保护、过温保护、雷击保护、漏电防护等，通过了 200+ 项安全测试、 1500 小时极端条件可靠性验证，每分钟可进行 40000 次安全检测、 120 次协同设备通信，全方位保障充电安全。

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