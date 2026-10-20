华为 Pura X View 阔直板手机率先开更鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111SP8，新增 iPhone 双机互联等功能

IT之家 10 月 20 日消息，华为 Pura X View 阔直板手机今日率先更新了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111SP8 版本，系统包大小约 7.26GB。通过本次更新，隔空传送分享内容支持“仅一次查看”功能，通信共享升级为多人互助通信共享，同时畅连实时对讲支持查找好友功能。
IT之家附新版本更新日志如下：
华为分享
隔空传送新玩法，握拳抓取内容后，旋转拳头背对屏幕可触发“仅一次查看”功能，分享内容接收方仅可查看一次。
通信共享
通信共享功能再升级，手机与搭载 HarmonyOS 7 的手机、平板、鸿蒙电脑之间支持多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验。
畅连
畅连实时对讲支持查找好友功能，在实时对讲位置共享的过程中，当好友在附近时，点击好友头像上的查找标识，便可根据指引快速找到好友，户外碰头、商场找人不迷路。
系统
1.支持通过 iPhone 的“鸿蒙星河互联”应用与 iPhone 互联，实现消息相互流转 / 设备相互查找 / 网络共享。
2.新增实况窗分享功能，实况窗卡片左滑后点击分享按钮，可通过华为分享、畅连等场景分享至联系人（部分应用实况窗支持）。
3.支持应用将关键信息以悬浮窗口、悬浮胶囊、固定滚动条、横幅卡片形态常驻屏幕，以便实时关注与便捷操作，如实时跟踪股票动态，实现全场景轻量化盯盘（部分应用支持）。
4.优化部分场景系统稳定性。
相机
优化相机拍摄后点击缩略图预览的使用体验。
图库
优化图库稳定性及部分界面的显示效果。
蓝牙
优化部分蓝牙场景的使用体验。
需要注意的是，华为鸿蒙 HarmonyOS 系统常采取分批方式进行推送，未收到推送需继续等待。部分用户有快速升级的需求，可以通过“设置-软件更新-检查更新”尝试下载版本进行升级。