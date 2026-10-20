马斯克：SpaceX 潜在市场规模远高于 28.5 万亿美元，市值目标 10 年内冲击 100 万亿美元

IT之家 10 月 20 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）昨日（10 月 19 日）在 X 平台发布推文，表示在此前 SpaceX 公司 IPO 文件中给出的 28.5 万亿美元（现汇率约合 190.77 万亿元人民币）潜在市场规模（TAM）估算“错了”，真实规模“远高于此”。

IT之家注：TAM 常译为“总可服务市场”或“潜在市场总规模”，是指如果一家公司能服务所有潜在客户、并且产品完全满足需求，理论上能获得的市场收入上限。

根据 SpaceX 公司披露的 S-1 文件，其中约 90% 来自 AI 业务，包括企业级 AI 应用约 22.7 万亿美元（现汇率约合 151.95 万亿元人民币）、消费者订阅约 7,600 亿美元（现汇率约合 5.09 万亿元人民币）、数字广告约 6,000 亿美元（现汇率约合 4.02 万亿元人民币）；此外星链连接业务约 1.6 万亿美元（现汇率约合 10.71 万亿元人民币）。

马斯克曾于 10 月 15 日在 X 平台发布推文，称：“除非爆发世界大战，否则 SpaceX 的市值很可能在不到 10 年的时间里达到 100 万亿美元（现汇率约合 669.37 万亿元人民币）。”