华硕 a 豆 14 Air 2026 笔记本新增 16GB + 1TB 存储版：AMD AI 9 H 465 处理器，6999 元起

IT之家 10 月 20 日消息，华硕 a 豆 14 Air 2026 新推出了一款搭载 AMD AI 9 H 465 处理器、16GB 内存、1TB 固态硬盘的版本，定价为 7299 元，首发立减 300 元，叠加国补后 5949.15 元。

这款笔记本采用轻盈金属镁铝机身，整机仅重 990g，厚 14.9mm，提供鸢尾花紫、风信子蓝两种配色可选，但鸢尾花紫版本要贵 100 元。

这款笔记本搭载全新 AMD 锐龙 AI 9 H 465 处理器，采用 AMD “Zen 5”架构，10 核 20 线程设计，至高加速频率 5.0GHz，TDP 45W；配备 AMD XDNA 2 NPU，提供 50 TOPS AI 算力；集成 AMD Radeon 880M 核显（基于 RDNA 3.5 架构），性能强于 Ultra5 226V 核显。

存储方面，这款笔记本标配 16GB LPDDR5X 高频内存，配备 1TB PCIe 高速 SSD，还预留了 M.2 插槽支持硬盘拓展。

屏幕方面，这款笔记本配备 2.8K 120Hz OLED 屏幕，峰值亮度 1100nits，覆盖 100% P3 广色域，对比度 100 万:1，响应时间 0.2ms，通过 SGS、TUV 双认证，支持四种专业色域切换，逐台校色 ΔE<1，硬件级防蓝光不偏黄，还配备黑白阅读模式，提供纸书质感阅读体验。

AI 方面，这款笔记本内置豆叮 AI 助手，采用端云一体 AI 大模型，支持 AI PPT、AI 绘图、AI 写代码、断网可用、AI 文件搜索、本地知识库、电脑设置、软件控制、语音输入、全能写作等功能；还与 WorkBuddy 合作打造“小硕 x WorkBuddy”，实现华硕账号一键互通，历史积分一键继承，提供一站式文档处理、桌面办公自动化服务。

续航方面，这款笔记本搭载 70Wh 大容量电池，本地 1080P 视频播放可达约 29.6 小时，PCMark 10 现代办公场景续航可达约 18.8 小时。

另外，这款笔记本提供 α 豆无忧服务计划，包含 2 年硬件上门服务、2 年无限远程协助、2 年好屏无忧换新、2 年整机保修服务。

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