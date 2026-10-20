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宁德时代 2026 年三季度归母净利润 212.46 亿元同比增长 14.54%，营收 1652.21 亿元同比增长 58.58%

2026/10/20 20:01:58 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 20 日消息，宁德时代今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

  • 营业总收入：1652.21 亿元，同比增长 58.58%

  • 归母净利润：212.46 亿元，同比增长 14.54%

  • 扣非净利润：188.62 亿元，同比增长 14.86%

  • 加权平均净资产收益率：5.56%

  • 基本每股收益：4.62 元，同比增长 12.68%

  • 稀释每股收益：4.62 元，同比增长 12.68%

AI 解读

本次财报业绩超市场普遍预期，营收和利润均实现较快增长。

公司主营业务

宁德时代主要从事动力电池、储能电池的研发、生产和销售，业务覆盖乘用车、商用车、储能、船舶、轨道交通、两轮车等多个领域，是全球领先的新能源电池供应商。

本次财报核心亮点

  • 2026 财年第三季度，公司实现营业收入 1652.21 亿元，同比增长 58.58%；

  • 归属于上市公司股东的净利润为 212.46 亿元，同比增长 14.54%；

  • 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 188.62 亿元，同比增长 14.86%；

  • 基本每股收益达到 4.62 元，同比增长 12.68%；加权平均净资产收益率为 5.56%，同比下降 0.57% 个百分点。

重要事项进展

  • 公司拟启动不超过 400 亿元元的 A 股回购方案，截至报告期末已累计回购成交金额 33.03 亿元，回购进展顺利。

  • 拟同意子公司广东邦普循环科技有限公司注册发行不超过 50 亿元元债券，优化债务结构，降低融资成本。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：宁德时代

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