热泵洗烘一体不到 3.5k 还有谁：海信 E7Q 3227 元破冰新低，升级款 E8Q 仅 4369 元

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作者： 一乖

海信京东 11.11 品牌日现已开启，即日起 ~25 日每天都有年内好价：点此查看主会场。

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部分好价单品

海信 E7Q 大薄荷热泵洗烘一体机：洗涤 13kg，烘干 9kg，洗净比 1.33，脱水转速 1400。

11.11 仅需 3727 元，今日下单返 500 元 E 卡（详询客服），折合仅需 3227 元好价。

下单时需选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具

E7Q 只能顶部取毛屑盒，适合已经打好柜子的家庭，升级款 E8Q 是正面取毛屑盒。

海信 E8Q 全自动热泵洗烘一体机支持平嵌，今日预售仅需 5198 元，以旧换新仅需 4669 元即可入手。

下单立返 300 元，折合仅需 4369 元好价。

下单时需选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具

海信 E3Q2 四筒洗衣洗鞋机定价 6999 元，今日折后 4268 元。

下单返 100 元 E 卡（详询客服），折合仅需 4168 元。

1kg*2 小桶 +10kg 大桶能洗能烘（冷凝烘干），3kg 洗衣筒不止能洗鞋 + 还能护鞋。

下单时需选择“以旧换新” → 厨房小电 → 普通餐具

海信电视小墨 E5S Pro 100 吋日常 14499 元，今日预售付定金立减 3000 元。

叠加国补后，定金 + 尾款仅需 9921 元即可入手：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

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