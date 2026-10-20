46mm 款 3399 → 2619 元：苹果 Apple Watch Series 12 国补直降

苹果 Apple Watch Series 12 开售于 2026 年 9 月，GPS 款 46mm 定价 3399 元。

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Apple Watch Series 12 搭载全新健康感测系统和 S11 芯片，采用更大面积的光学心率传感器，可实现全天每 5 秒一次的心率测量，其心率变异性（HRV）的测量频率较上一代提升最高 24 倍。

基于新的健康感测数据，Series 12 引入了“准备状态”评分功能，通过分析近期活动量、训练负荷、生命体征和睡眠评分，以 0 至 10 分的数值呈现用户的身体恢复状态，并提供“需要恢复”“适度调整”“准备就绪”等建议。

Apple Watch Series 12 提供 42 毫米和 46 毫米两种尺寸，铝金属表壳新增深古铜色配色，铝金属版本采用第二代超瓷晶玻璃，抗裂性能较上一代 Ion-X 玻璃提升 60%。

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