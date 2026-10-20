京东暂停双 11 期间外部安全测试及漏洞收录，未经授权测试将按违规处理

IT之家 10 月 20 日消息，京东安全应急响应中心（JSRC）发布公告称，为降低外部安全测试对业务运行的影响，保障系统安全稳定，决定阶段性暂停外部授权安全测试及漏洞收录。

此次暂停时间为 2026 年 10 月 18 日 0 时至 11 月 18 日 10 时，覆盖京东所有产品、业务系统及相关资产。

京东将暂停原因指向近期多起白帽子使用 AI 工具测试时违规的情况，称相关行为已对生产环境稳定性造成干扰，而双 11 期间访问量、交易链路与后台作业均处于高峰，外部测试可能叠加的波动风险难以承受。

JSRC 表示，近期发现多起白帽子使用 AI 工具开展漏洞测试时出现违规行为，相关行为对京东生产环境稳定性造成干扰。双 11 期间，京东业务访问量、营销活动、交易链路及后台作业均处于高峰，因此决定暂停外部测试，以降低相关风险。

此次暂停并非仅针对使用 AI 工具开展的测试，而是覆盖京东全部产品、业务系统及相关资产的外部授权安全测试。IT之家注意到，暂停期间，JSRC 也将暂停收录相关漏洞报告。

JSRC 明确表示，暂停期间的任何未经授权测试行为均将被认定为违规测试。对于违反公告要求的行为，京东将根据实际影响采取相应措施，包括限制或封禁账号。如果相关行为造成系统异常、服务波动或其他不良后果，京东保留依法追究责任的权利。

公告还提示，未经授权对京东业务系统开展测试，可能涉及《中华人民共和国网络安全法》《网络产品安全漏洞管理规定》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关规定。

根据 JSRC 的安排，暂停期结束后将恢复正常漏洞收录，并通过 JSRC 公众号另行通知。暂停期间，白帽子应停止对京东相关资产开展未经授权的安全测试，避免因违反公告要求而面临账号处置或法律责任。