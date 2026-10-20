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IT之家 11.11 严选好货：全网 20:00 重磅加码，REDMI K100 Pro 手机立减千元，B 站京东 PLUS 会员年内好价

2026/10/20 16:21:39 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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全网 11.11 狂促今晚 20:00 重磅加码，数码家电、日用百货、服装鞋帽皆为年内好价。

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一键保价

京东家电一般支持 30 天保价，数码、日用百货类 7 天保价，小伙伴们可 20:00 后点点一键保价哦：点此保价

IT之家 · 严选好货

iPhone

今日 20:00 京东自营 iPhone18 Pro 系列有概率再次开启千元国补，前两轮名额大概 1 小时就领完，有需求的小伙伴可以蹲点看看今晚 8 点的价格。

京东 iPhone 18 Pro 需签收激活 9999 元直达链接京东 iPhone 18 Pro Max 需签收激活 10699 元直达链接京东 Apple iPhone Duo 需签收激活 仅支持 eSIM15999 元直达链接

会员类

京东B站京东 PLUS 联名年卡限同一手机号充值 148 元直达链接京东百度网盘 SVIP 超级会员 15 月卡 196 元（约 157 元 / 年）领 10 元券京东百度网盘 SVIP 超级会员年卡加赠B站季卡 + 网易云音乐月卡券后 176 元领 10 元券京东剪映 SVIP 会员年卡支持电脑端 15 元 / 月券后 180 元领 319 元券京东剪映 VIP 会员年卡 6.25 元 / 月券后 75 元领 113 元券京东迅雷超级会员 30 个月补贴后 9.93 元 / 月 298 元（约 119 元 / 年）直达链接京东迅雷超级会员 15 个月补贴后 10.6 元 / 月 159 元（约 127 元 / 年）直达链接京东爱奇艺黄金 VIP 会员年卡加赠京东 PLUS 会员年卡 168 元直达链接京东爱奇艺白金 VIP 会员年卡支持电视端 赠京东 PLUS 年卡券后 248 元领 20 元券京东京东 PLUS + 芒果 TV 双会员 年卡 108 元直达链接

数码类

天猫 REDMI K100 Pro Max12+256G 3013 元 16+512G 3993 元直达链接京东 AirPods Pro 第三代搭配 MagSafe 充电盒 1899 → 1121 元起直达链接京东 Apple AirPods 5 支持主动降噪 999 → 764 元起直达链接京东小米 Sound 2 Pro 智能音箱超级小爱 AI 大模型音响 1399 → 679 元起领 9 折券京东荣耀 Earbuds 耳夹式耳机抢先购 499 → 382 元直达链接京东华为 FreeClip 2 耳夹耳机国补限地区 1299 → 978 元直达链接

家电类

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