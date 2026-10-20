IT之家 11.11 严选好货：全网 20:00 重磅加码，REDMI K100 Pro 手机立减千元，B 站京东 PLUS 会员年内好价

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一键保价
京东家电一般支持 30 天保价，数码、日用百货类 7 天保价，小伙伴们可 20:00 后点点一键保价哦：点此保价。
IT之家 · 严选好货
iPhone
今日 20:00 京东自营 iPhone18 Pro 系列有概率再次开启千元国补，前两轮名额大概 1 小时就领完，有需求的小伙伴可以蹲点看看今晚 8 点的价格。
会员类
数码类
家电类
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