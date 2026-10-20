IT之家 11.11 严选好货：全网 20:00 重磅加码，REDMI K100 Pro 手机立减千元，B 站京东 PLUS 会员年内好价

责编： 一乖

作者： 一乖

全网 11.11 狂促今晚 20:00 重磅加码，数码家电、日用百货、服装鞋帽皆为年内好价。

京东 无门槛红包至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包。

京东 20 日 20:00~20:15 额外加抽 1 次，1.18 元红包大量释放，至高 26888 元。

淘宝 无门槛红包至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

淘宝 20 日 20:00~20:15 额外加抽 1 次，95% 抽中 1.1 元无门槛红包 + 随机 6.6 元大红包。

一键保价

京东家电一般支持 30 天保价，数码、日用百货类 7 天保价，小伙伴们可 20:00 后点点一键保价哦：点此保价。

IT之家 · 严选好货

iPhone

今日 20:00 京东自营 iPhone18 Pro 系列有概率再次开启千元国补，前两轮名额大概 1 小时就领完，有需求的小伙伴可以蹲点看看今晚 8 点的价格。

会员类

数码类

家电类

（持续更新 ing……）

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】