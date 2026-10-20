首发价 2199 元 → 1699 元：优派 24 英寸 4K 160Hz 显示器 VX24G26J 新低

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优派（ViewSonic）VX24G26J-4K 显示器 2026 年 5 月开售，首发价 2199 元。

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这是全球首款 24 英寸 4K 160Hz 高刷显示器，采用了“纳米黑曜屏”，可实现“纳米级镜面 1.8% 低反射”，主打“4K 镜面 FastIPS”、“185PPI”，IT之家注意到其商品海报还显示支持 165Hz 超频。

这款显示器支持 100% sRGB 色域、95% DCI-P3 色域、95% Adobe RGB 色域，亮度可达 400cd/㎡，通过 VESA DisplayHDR400 认证，还配备人体工学升降旋转底座、内置电源，支持 Eye ProTech 硬件低蓝光不闪屏，提供双满血 HDMI 2.1 及 DP 1.4 接口，兼容 FreeSync、G-Sync 垂直同步技术。

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