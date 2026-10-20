智能电视广告引不满，部分用户借助 Claude 等 AI 智能体清理广告和预装应用

IT之家 10 月 20 日消息，据 TechCrunch、Mashable 当地时间 10 月 19 日报道，部分开发者和普通用户开始借助 Claude Code 等 AI 工具，对智能电视中的广告和预装软件进行清理、禁用追踪功能，以减少广告干扰并改善操作流畅度。

其中一个名为 CleanYourTV 的项目由开发者 Gathin T. 发起。他将父母使用的小米电视型号提供给 Claude Code，后者通过 Wi-Fi 连接电视，禁用了 25 个小米软件包，并生成了一个新的启动器，将原本的电视主屏幕替换为更简洁的界面。

Gathin T. 随后公开了相关提示词和项目代码，并称接下来两天有数千名用户尝试在自己的设备上进行类似改造。

另一个名为 DumbTV 的项目由开发者 Muzzammil Yasin Sabuwala 开发，目标是减少电视广告、用户行为追踪和不必要的软件更新。Sabuwala 告诉 TechCrunch，该项目使用了 DeepSeek V4.1 Flash、Claude Opus 5.5 和 Claude Sonnet 5.5 等模型辅助开发。

据 TechCrunch 报道，DumbTV 已在 Fire TV Edition 电视以及索尼、TCL、飞利浦、海信、小米等品牌的 Android TV 或 Google TV 设备上进行端到端测试，也支持 Nvidia Shield 设备。项目开发者建议用户使用自己偏好的 AI 智能体，并结合 GitHub 上的项目代码完成相关配置。

除使用现成项目外，还有用户直接让 AI 编程智能体协助修改电视系统。X 用户 Ryan Doyle 于 10 月 17 日分享称，他向 Claude Code 提供电视产品信息并询问能否修改设备，随后按照其引导移除了广告和部分预装软件，调整了屏幕保护程序，并改善了界面响应速度。

IT之家注意到，这类改造主要针对智能电视中预装的应用、启动器和广告相关功能。现代智能电视还可能搭载自动内容识别（ACR）技术，通过屏幕图像、音频片段或其他数字指纹识别正在播放的内容，用于观看行为分析及个性化广告投放。相关项目试图让用户更直接地控制电视界面和部分后台功能。

不过，这些项目仍处于持续开发和测试阶段，尚不能保证适用于所有电视型号。TechCrunch 报道称，部分用户遇到了 AI 拒绝执行修改请求、操作流程中断等问题，也有人表示自己的 Android TV 在修改过程中无法正常使用。由于不同电视平台的系统组件和软件包存在差异，禁用错误的系统组件可能导致设备功能异常，甚至无法启动。