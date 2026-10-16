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苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 预约火爆，官网排到明年发货

2026/10/16 20:57:49 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：
感谢IT之家网友 瑶池青莲 的线索投递！

IT之家 10 月 16 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 于今晚 8 点开启预购，国行定价 15999 元起，大量用户同时涌入苹果官网、Apple Store App 及天猫、京东等渠道，购买页面一度无法正常打开。

京东苹果 iPhone Duo 手机 15999 元起直达链接

参考苹果中国官网，以 512GB 存储机型 / 山东青岛送货为例，目前 iPhone Duo 预计发货时间已排至 1 月 23 日，2026 年的备货已经全部售罄。不过后续随着产能释放，一般发货排期会逐步前移。

IT之家注意到，目前也有不少幸运读者在评论区晒出了自己的首发订单，也有部分读者反馈自己的订单排到了 12 月或明年 1 月后。

另参考苹果 iPhone Duo 维修价格表，该机保外背面玻璃损坏需支付 1598 元、外屏和背面玻璃损坏需支付 4298 元、内屏损坏需支付 7998 元，因此有购买手机意愿的小伙伴可按需加购 Apple Care+ 服务（2599 元）。

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关键词：苹果iPhone Duo

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