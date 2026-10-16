苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 预约火爆，官网排到明年发货

IT之家 10 月 16 日消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 于今晚 8 点开启预购，国行定价 15999 元起，大量用户同时涌入苹果官网、Apple Store App 及天猫、京东等渠道，购买页面一度无法正常打开。

参考苹果中国官网，以 512GB 存储机型 / 山东青岛送货为例，目前 iPhone Duo 预计发货时间已排至 1 月 23 日，2026 年的备货已经全部售罄。不过后续随着产能释放，一般发货排期会逐步前移。

IT之家注意到，目前也有不少幸运读者在评论区晒出了自己的首发订单，也有部分读者反馈自己的订单排到了 12 月或明年 1 月后。

另参考苹果 iPhone Duo 维修价格表，该机保外背面玻璃损坏需支付 1598 元、外屏和背面玻璃损坏需支付 4298 元、内屏损坏需支付 7998 元，因此有购买手机意愿的小伙伴可按需加购 Apple Care+ 服务（2599 元）。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。