交货期排到明年，苹果称 iPhone Duo 市场需求异常旺盛

IT之家 10 月 17 日消息，北京时间今天（17 日）凌晨，据英国《金融时报》报道，苹果表示，旗下首款折叠屏手机 iPhone Duo 的市场需求异常旺盛。开售仅数小时，苹果官网年内可交付的货源便被抢购一空，交货期延至明年。

目前，苹果官网仍接受 iPhone Duo 订单。报道提到，在系列问世近 20 年后，iPhone 仍是苹果最畅销的产品，贡献了约一半的营收。

苹果今年与其他消费电子厂商一样，深受零部件短缺困扰，存储芯片尤为紧缺。不仅令苹果供货跟不上需求，还迫使公司上调全线产品售价。

苹果原本承诺最迟在 10 月 23 日交付 iPhone Duo，但开放订购仅数小时，官网预计交货时间便推迟至明年 1 月下旬。同时，美国移动运营商接到的新订单也面临交付延期。

苹果声明称：“我们首款折叠屏 iPhone Duo 的预购需求非同寻常。我们全力争取尽快将这款革命性的新产品交到消费者手中。”

苹果向来以高效的全球供应链管理著称，产品出现如此严重的交付延误十分罕见。

2022 年新冠疫情期间，中国工厂停工曾导致部分 iPhone 14 机型的交付推迟一个多月。然而，iPhone 交货时间延后数月的情况几乎从未发生。

iPhone Duo 上个月发布时，分析师普遍预计，该机目标客户群体相对有限，主要集中于愿意花更多钱购买高端产品的消费者。

上个月上市的 iPhone 18 Pro 和 Pro Max 同样销售强劲。尽管全球智能手机市场整体萎缩，苹果仍以不错的销售表现迎接一年中至关重要的年末购物旺季。

市场研究机构 Counterpoint Research 本周发布报告称，iPhone 18 Pro 系列的上市表现优于前代产品，中国和印度市场尤其强劲。

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