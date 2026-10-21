英监管机构要求苹果降低非接触式支付接入门槛，并允许竞争对手入局

IT之家 10 月 21 日消息，据路透社报道，当地时间 20 日，英国竞争与市场管理局提出一项新方案，计划要求苹果降低收费、取消技术限制，削弱苹果在非接触式支付领域的控制力，让其他支付服务能够与 Apple Pay 竞争。

英国竞争与市场管理局称，新方案有望大幅降低开发者接入苹果非接触式支付技术的费用，同时减少技术接入障碍。

英国的监管要求比欧盟 2024 年实施的措施宽松。当时，欧盟要求苹果向第三方开发者免费开放技术。英国竞争与市场管理局称，此后，PayPal、Klarna、Curve 和 BBVA 等企业陆续推出了其他支付应用。

按照欧盟的要求，苹果必须允许数字钱包开发者利用主机卡模拟技术，直接调用 iPhone 的近场通信（NFC）芯片。借助该技术，第三方应用无需经过 Apple Pay 或苹果钱包，就能完成非接触式支付。

英国的方案则要求苹果在现有安全元件技术之外，进一步向开发者开放主机卡模拟技术。

英国竞争与市场管理局去年认定苹果和谷歌在智能手机市场具有战略市场地位，因此可以依法对苹果提出监管要求。

英国竞争与市场管理局的数据显示，非接触式支付占英国支付交易总量的 39%，10 年前这一比例仅为 3%。超过 60% 的英国成年人使用数字钱包，其中苹果钱包的使用最为普遍。

英国竞争与市场管理局 CEO 莎拉 · 卡德尔认为，新方案将促进创新、丰富消费者选择，并推动英国金融科技行业发展。“我们了解到，苹果对非接触式支付技术收取的高额费用、苛刻的使用条款和技术限制，让竞争对手很难开展创新，也难以与苹果竞争。”

英国竞争与市场管理局将就新方案征求公众意见，截止日期为 11 月 17 日，之后再作最终决定。

数字银行 Revolut 对新方案表示欢迎，认为允许开发者通过主机卡模拟技术使用 NFC 功能十分重要。Revolut 首席商务官大卫 · 蒂拉多说：“英国竞争与市场管理局提出的方案，为英国金融科技企业创造了与大型科技公司公平竞争的机会。”

苹果则称，开发者可以通过现有的 NFC 技术和安全元件提供非接触式支付服务。

据IT之家了解，安全元件负责存储银行卡凭证、加密密钥等敏感信息。苹果主张现有技术既能支持实体店支付、交通卡和活动门票等服务，也能保障用户数据安全。

苹果发言人回应称：“我们认为，英国竞争与市场管理局不应该强制苹果采用隐私和安全保护水平更低的方案。我们将继续积极参与磋商，争取达成最符合用户利益的结果。”