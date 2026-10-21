持续加码 AI，Salesforce 宣布以约 56.6 亿美元收购 AI 企业 Braze

IT之家 10 月 21 日消息，Salesforce 将收购 Braze，交易估值约 56.6 亿美元（IT之家注：现汇率约合 378.73 亿元人民币）。借助这套能够让品牌发送个性化消息、实时响应客户行为的工具，Salesforce 将强化自身人工智能业务布局。

交易公布后，Braze 的股价在当地时间周二上涨超 50%。

投资者担忧人工智能技术的快速普及会削弱传统软件的市场需求，本次收购是 Salesforce 为加快自身 AI 转型所押下的最新筹码。

Braze 股东每股将获得 47.50 美元（现汇率约合 317.8 元人民币）现金，较该股上一交易日收盘价溢价约 58.1%。

Braze 服务约 2770 家客户，其中包括 Canva、Instacart 与 Venmo，其 AI 工具可以帮助营销人员优化内容、优惠方案与投放渠道。

富图鲁姆证券（Futurum Equities）首席市场策略师谢伊 · 博洛尔（Shay Boloor）表示，Salesforce 本质上是收购了“营销业务过去一直欠缺的实时互动层”。

这家客户关系管理软件服务商预计交易将在 2028 财年完成，并表示本次收购不会改变其 2027 财年的业绩预期。

Salesforce 一直在加码 AI 产品布局，今年早些时候以 36 亿美元（现汇率约合 240.89 亿元人民币）收购了 AI 智能体平台 Fin，去年还完成了 80 亿美元（现汇率约合 535.31 亿元人民币）收购 Informatica 的交易。

总部位于旧金山的 Salesforce 若终止交易，需要支付 3 亿美元（现汇率约合 20.07 亿元人民币）解约金；而 Braze 如果放弃这笔交易，则需要支付 1.914 亿美元（现汇率约合 12.81 亿元人民币）。

摩根大通证券（J.P. Morgan Securities）担任 Salesforce 的独家财务顾问，Qatalyst Partners 为 Braze 提供顾问服务。