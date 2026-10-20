英伟达黄仁勋劝诫欧洲各国：别再对 AI 过度犹疑，否则将被时代甩在身后

IT之家 10 月 20 日消息，据《商业内幕》今天报道，英伟达首席执行官黄仁勋过去一周访欧期间，向欧洲各国领导人传递了明确信号：必须摆脱束缚大胆行动，否则欧洲可能永远无法参与 AI 竞赛。

IT之家从原报道获悉，黄仁勋过去几天先后访问法国、瑞典、英国和德国，为今日在柏林开幕的 GTC 大会做准备。他在此期间多次强调，欧洲需要加快 AI 发展步伐，不应过度依赖监管。

周一晚间，黄仁勋与德国总理弗里德里希 · 默茨展开对话。当谈到欧洲如何监管 AI 时，黄仁勋认为安全必须放在首位，但决策者不能只拿着监管的大棒，就指望技术领先他国。

黄仁勋表示：“如果这个行业无法蓬勃发展，那没什么可监管的。德国需要培育本土 AI 产业，同时确保其发展安全。”

在他看来，政策制定者应重点监管 AI 应用，就像监管互联网产品一样，而不是试图对底层技术进行全面监管。

默茨回应称，欧洲正努力寻找创新与监管的平衡。他认为“完全不监管”不是正确答案，但过于严格的规则同样不可取。

黄仁勋回应道：“给德国一个机会，给这个行业一个机会。”

此外，黄仁勋与默茨还将 AI 描述为一种潜在的解决方案，有望帮助德国摆脱经济低迷。黄仁勋认为，德国的制造业、工程技术专长是优势。借助 AI，他们可以将这些长项转化为竞争力，在下一场技术竞赛中占据有利位置。

几天前，黄仁勋同样在英国传递了紧迫的信息。他认为英国人总是纠结于失败，并解释称：“你们拥有聪明的人才、优秀的文化、年轻一代，整个社会充满活力。但不知为何，即使有一百万个理由可以让你们取得成功，你们还是会找到不去做的理由。我觉得，你们把事情想得太复杂了。”