微软设计师也开始借助 AI 编写 Win11 代码，加速修复界面不一致问题

IT之家 10 月 20 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，微软 Win11 拥有支持深色模式的现代化“设置”应用，但部分选项仍需要通过几十年前就存在的控制面板调整。微软产品设计副总裁 Diego Baca 如今表示，他们也开始借助 AI 编写代码，加速修复 UI 不一致问题。

IT之家从原报道获悉，Lockergnome 创始人 Chris Pirillo 此前在 X 平台质疑微软，为何不用手里的 AI 资源统一 Windows 设计风格。Diego Baca 则对此表示，AI 智能体确实能提升团队开发效率，但为超 10 亿个用户设计操作系统并不容易。

微软正逐步使用 WinUI 3 重构 Win11 的旧版界面，而不只是为传统组件添加深色模式。新版搜索界面已在本月面向预览体验用户测试，只需要键入文字就能直接执行系统操作，例如输入“切换到深色模式”即可快速修改设置。

此外，微软还在改造“运行”对话框、照片应用、属性对话框和打印管理工具等。新版“运行”对话框采用 C# 和 WinUI 3 构建，微软测得其显示耗时中位数为 94 毫秒，快于旧版的 103 毫秒。文件复制对话框的重构也已完成，语音包管理和“重置此电脑”等界面将在后续纳入计划。