苹果 tvOS 27.2 前瞻：航拍、史努比等屏保轮着看，支持手语等

IT之家 10 月 21 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（10 月 20 日）发布博文，报道称在 tvOS 27.2 更新中，苹果公司计划为 Apple TV 4K 用户来 3 项新功能 / 新特性：屏幕保护程序支持随机播放、Apple TV 应用新增手语选项，以及可从“照片”图库中手动挑选自定义屏保内容。

一、屏幕保护程序支持随机播放

Apple TV 的屏保此前只能在“航拍”、“回忆与幻灯片”、“人像”和“史努比”等类别中选择其一，用户若喜欢航拍画面，往往无法同时体验其他风格。

tvOS 27.2 新增的“随机播放”选项，可在一天内自动轮换所有可用屏保类别，让客厅大屏的画面更丰富、更不重复。

二、增强无障碍体验

Apple TV 应用将在播放器控制中提供手语切换选项，支持美国手语（ASL）与英国手语（BSL），适用于部分支持该功能的电影和节目。IT之家附上相关截图如下：

三、升级个性化

在设置“回忆与幻灯片”或“人像”类屏保时，用户可以直接从 iPhone 或 iPad 的照片图库中手动选择想要展示的内容，而不必授权 Apple TV 访问完整照片库。这既降低了隐私顾虑，也让家庭照片、旅行影像和人物肖像能以更精准的方式呈现在电视上。