双十一雷神猎刃 S 迎至高 1500 元优惠，配 i9-13900HX、RTX 5060 及 240Hz 电竞屏

双十一大促已经开启，PC 产品也迎来新一轮促销周期。虽然近两年受上游成本、供应链等因素影响，部分笔记本产品价格有所上涨，但对于有游戏、设计、视频剪辑等需求的用户而言，高性能笔记本依然是刚需选择。因此，趁着双十一优惠节点入手一款配置更均衡、性能释放更充分的产品，仍是当前不少用户升级设备的考虑方向。

就在近日，雷神猎刃 S 也正式开启大促，双十一期间，雷神猎刃 S 可享受国补立减 15%，最高立省 1500 元。同时，晒单还可获得雷神加速器季卡与休闲背包等赠品。购买时额外加 299 元，还可将整机延保升级至 3 年，并附赠 Microsoft 365 个人版 3 个月订阅以及 1TB 个人云盘服务。

作为 2026 穿越火线赛事官方合作伙伴设备，同时也是 ACL 高校电竞精英赛指定用机，这款产品在硬件配置、屏幕表现以及散热设计方面均有较为全面的表现，既能满足高帧率游戏需求，也能兼顾日常创作生产力。

性能方面，雷神猎刃 S 搭载英特尔酷睿 i9-13900HX 处理器，采用 24 核心 32 线程设计，其中包括 8 个性能核与 16 个能效核，单核最高睿频可达 5.4GHz，并配备 36MB 智能高速缓存。显卡方面，机器搭载 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU，采用 Blackwell 架构，支持 115W 满功耗释放，配备 8GB GDDR7 显存以及 3328 个 CUDA 核心，AI 算力达到 572TOPS，支持 DLSS 5 与 Max-Q 技术。

凭借新一代 GPU 架构带来的 AI 能力和图形性能提升，雷神猎刃 S 不仅能够满足主流 3A 游戏的高画质体验，同时也可以借助 GPU 加速能力应对视频剪辑、图像处理、AI 创作等生产力场景。整机核心总功耗最高可达 185W，配合风驭散热架构，通过双涡流内吹设计优化内部风道，并结合 3D 立体导热结构提升散热效率，风扇最低噪音 43dB。

屏幕方面，雷神猎刃 S 配备 16 英寸蜂鸟护眼 ADS Pro 屏幕，拥有 2.5K 分辨率和 240Hz 高刷新率，支持 100% DCI-P3 广色域，峰值亮度达到 500nit。与此同时，该屏幕还支持 DC 无频闪，并具备有害蓝光过滤能力。屏幕环境光对比度 ACR 可达 150:1，并通过 A+ 规格认证。

存储配置方面，雷神猎刃 S 预装 16GB DDR5 内存，提供双 SO-DIMM 插槽，方便后续升级；内置 1TB PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，并配备双 M.2 接口，支持 RAID 0/1 模式。

外观设计上，雷神猎刃 S 机身厚度薄至 23mm，A 面采用阳极氧化金属材质，并加入 AF 防指纹工艺处理。机甲刻线、RGB 镜面光盾 LOGO 以及侧边镭射信仰铭牌等设计元素；同时，转轴支持 180° 开合。

其他体验方面，雷神猎刃 S 内置 80Wh 大容量电池，支持 140W 极速快充，并配备 250W SiC 迷你适配器。键盘采用下沉式全尺寸 RGB 幻程光键键盘设计，配备独立方向键，触控板采用类玻璃材质。此外，机器支持独显直连、混合输出、核显输出三种显示模式切换，并搭载 WiFi 6、摄像头物理挡板等功能。

接口方面，雷神猎刃 S 提供 2.5G 网口、HDMI 2.1、Mini DP、多组 USB-A 与 USB-C 接口，其中 USB-C 支持 PD 100W 充电以及 140W 私有协议，同时保留 3.5mm 音频接口和安全锁孔。

软件体验方面，雷神智控中心提供办公、游戏、狂暴三种性能模式，用户可以根据使用场景快速调整整机状态。同时，机器搭载可视化图形 UI BIOS 界面。

除了雷神猎刃 S，机械师曙光 16S 青春版也开启了促销活动。这是一款 AMD 平台高性能游戏本。核心硬件搭载锐龙 7 H255 处理器，8 核 16 线程最高睿频 4.9GHz，搭配满功耗 RTX50 系显卡，RTX5060 版本配备 8GB GDDR7 显存。

屏幕方面，其采用 16 英寸 2.5K 300Hz 面板，100% sRGB 色域、500nit 高亮度；内存硬盘扩展性上，搭载双 SO-DIMM 内存插槽 + 双 M.2 硬盘位，支持 RAID，后期升级空间充足。散热配备双风扇 4 根 3D 铜管，配合双显三模、独显直连技术，持续释放性能。同时配备 RGB 全尺寸键盘、千兆网口与 WiFi6。

双十一叠加国补优惠，RTX5050 版到手 7819.15 元起，RTX5060 版 8329.15 元起，购机附带多重赠品。预算 7 千到 8 千价位，想要 AMD 高性能游戏本，这款可以重点关注。

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